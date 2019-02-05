İstanbul'da ağaçları kesip kaçak fabrika inşa ettiler: 'İnanılmaz hızlı çalıştılar, imar affından yararlanmak istediler'

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, İstanbul Çekmeköy Ömerli Mahallesi Dindere Caddesi üzerinde etrafı ağaçlarla çevrili ekolojik turizm alanının yaklaşık 4 bin metrekarelik kısmına geçtiğimiz Nisan ayında önce kepçeler girdi ardından arazi düzleme çalışması yapıldı.

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Çevredeki 74 evin bulunduğu bir sitenin avukatı, 22 Mayıs 2018'de Çekmeköy Belediyesi'ne inşaatla ilgili yazılı dilekçe sunup durumun ne olduğuna dair bilgi istedi. Yanıt gelmeyince bu kez çevre sitelerden de katılım sağlanarak 60'a yakın semt sakini bireysel olarak belediyeye inşaatın durdurulması için dilekçe sundu.

‘YIKIM KARARI VERİLDİ'

Belediyeden 6 Haziran'da gelen cevap yazısında "Tüm inşa faaliyetlerinin mühürlenerek durdurulduğu" bilgisi verildi. Ancak inşaat devam etti. İlçede yaşayanlar bu kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvurdu. Kaçak olduğu için mühürlenen inşaatın yıkılmasını talep eden semt sakinlerine gelen cevapta "19 Haziran'da inşaata para cezası kesildiği, 12 Temmuz'da ise yıkım kararı alındığı ve yasal işlemlerin devam ettiği bilgisi verildi.

Süreç devam ederken fabrika eylül ayında çelik konstrüksiyon alanında faaliyet gösteren Solmaz Grup tabelasıyla faaliyete başladı. 3 Ekim 2018'de Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile görüşen bir grup semt sakini kaçak inşaat hakkında bilgi verdi. Konuyu ilk kez durduğunu söyleyen Poyraz "Yıkım yapılacağını' söyledi. Ancak sonuç çıkmadı.

FİRMA İTİRAZ ETTİ

Kaçak yapıyla ilgili soru önergesi veren CHP'li Çekmeköy Meclis üyelerinden biri "Çekmeköy Belediyesi kağıt üzerinde yasal prosedürlerin hepsini uyguladı" diyerek ismini vermekten kaçındı. Kaçak inşaatın ve arazinin sahibi olan firma ise avukatı aracılığıyla yıkım kararına itiraz etti. Firmanın kaçak yapıyı ‘İmar affına' sokmak istediği de öne sürüldü. Ancak imar affı 31 Aralık 2017 tarihinde önce yapılan yapıları kapsıyor. Çekmeköy'de bu tür kaçak yapıların sayılarının giderek arttığını söyleyen bir belediye çalışanı ise "3. Köprünün ayağına çıkış olduğu için bu bölge insanlara çok cazip geliyor ve kaçak yapılar artıyor" dedi.