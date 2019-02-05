DSP lideri Aksakal: Seçimin sürprizi biz olacağız

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim için "Bizi hesaba katmıyorlar ama 31 Mart’ın sürprizi biz olacağız" dedi.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başkanlığında toplanan DSP Parti Meclisi şu ana kadar 57 il ve 102 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. DSP'nin adaylarının neredeyse tamamı eski CHP'lilerden oluşuyor.

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün adaylığını açıklamasının ardından dün de Gaziantep'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Celal Doğan, DSP'nin Gaziantep adayı olarak açıklandı. Kırklareli'de Suat Bahçekapılı, Kars'ta Naif Alibeyoğlu, Marmaris'te ise CHP'den istifa eden Ali Acar gibi isimler DSP adayı olarak meydanlara çıkacak. Ankara'da ise eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz'ın aday olması bekleniyor.

Parti Meclisi'nden adaylarla ilgili tam yetki alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yerel seçime dair konuştu. DSP Türkiye genelinde 81 il 500'e yakın ilçe ve beldede güçlü isimlerle seçmenin karşısına çıkacaklarını söyleyen Aksakal, İstanbul'da İBB ile 39 ilçenin tamamında aday çıkaracaklarını kaydetti. Aksakal, DSP'nin eski efsane günlerine yeniden döneceğini belirterek, "Bizi hesaba katmıyorlar. 31 Mart'ın asıl sürprizini DSP yapacak. İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir gibi illerin ilçelerinde toplumun her kesimi tarafından sevilen isimlerle meydanlara çıkacağız. Adaylarımızın tamamını bu hafta açıklayacağız. Biz kendi adaylarımızla en güçlü şekilde yola devam edeceğiz. Yerel seçimler çokça adayların olduğu seçimler olduğu için, sadece belediye başkanlıkları olarak düşünmeyin, büyükşehirlerin dışında kalan yaklaşık 51 ilimizde il genel meclis üyeleri seçiliyor. Sayıları üst üste koyduğunuzda binlerce adayımız olacak" dedi.