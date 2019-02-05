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08:42 05 Şubat 2019
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    Hıncal Uluç

    Hıncal Uluç'tan Ahmet Hakan'a: 'Sen ne biçim gazetecisin o zaman?' diye sorarlar adama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sabah yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün reklamını yaptığını savundu. Sarıgül'e dair birtakım iddialar ileri süren Uluç, Hakan'a yönelik olarak "Şimdi 'Benim bunlardan haberim bile yok' dersen Ahmet, sorarlar adama, sen ne biçim gazetecisin o zaman?" ifadesini kullandı.

    Hıncal Uluç, Sabah'ta "PRoje yazarı Ahmet'ten Sarıgül masalları" başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı eleştirdi.

    Hakan'ın iki gün önce yayımlanan yazısında kullandığı "Hayri İnönü, 'İnönü soyadından dolayı engellendim' demiş. Hayri Bey! Bırak palavrayı! Soyadın 'İnönü' olmasaydı ve Sarıgül seni önermeseydi. Sen o başkanlığı rüyanda bile göremezdin" ifadesini okurlarına aktaran Uluç, "Kullanılan dilin küstahlığını geçiyorum. Ahmet Hakan gibi bir gazeteci, geçen seçimde Sarıgül'ün çevirdiği dolapları, hele Şişli'yi bilmez mi?" dedi.

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : DHA
    Sarıgül: CHP içinde iktidar olmak istemeyen, Kılıçdaroğlu'nu eksik bilgilendiren bir kadro var
    Uluç, şöyle devam etti:

    — CHP'li falan değil, sadece "Sarıgülcü" olduğu için bugüne dek kırk parti değiştiren, döne döne başı dönen Mustafa Sarıgül geçen seçimlerde, adam olmadan cin çarpmaya kalkan Kılıçdaroğlu'nu kandırmış "Sana İstanbul'u kazandıracağım. Ama şartım var. İlçe başkan adaylarını ben seçeceğim" demişti. Kılıçdaroğlu safı inandı. Sarıgül, CHP'nin elindeki ilçelerde harika işler yapan tüm başkanları, başta Beşiktaş temizledi. Yerine kendi adamlarını yerleştirdi.

    — "Niye kendi adamlarını" diye soracak kadar saf değilsin herhalde Ahmet!. Şişli'ye de Hayri İnönü'yü koydu, doğrudur. Peki niye Hayri İnönü, Ahmet?. Çünkü Şişli'yi elinde tutmak için plan yapmıştı. Oğlu Emir, Başkan Yardımcısı olarak zaten tümü Sarıgül kadrosu ekiple Şişli'yi elinde tutacak, yani Baba Sarıgül ilçeyi resmen yönetmeye devam edecekti. Hayalet Başkan durumundaki Hayri İnönü, bir yıl sonraki genel seçimde milletvekili yapılıp gönderilecekti. (Kılıçdaroğlu ile anlaşma öyleydi), Ondan açılan Belediye Başkanlığı'na da, Emir resmen, Mustafa Sarıgül fiilen seçilecekti. Ama Hayri İnönü sandıkları kadar saf çıkmadı. Planı hemen çözdü. Belediyedeki Sarıgül takımını darmadağın etti. Emir'in başkan olma planlarını sıfırladı. Mustafa Sarıgül'ün Şişli ile ilgisini kesti.

    Hayri İnönü
    © AA /
    Şişli Belediye Başkanı İnönü: Burada yaşananlar Marquez’in Kırmızı Pazartesi romanına benziyor
    - Milletvekili adayı da olmadı. Bu seçimlerde Kılıçdaroğlu, ipliği pazara çıkan Mustafa Sarıgül'ü aday gösteremedi ama vefasını (!) gösterdi.. Geçen seçimlerde Sarıgül'ün temizlediği gerçek CHP'li ve büyük hizmetler eden eski ilçe belediye başkanlarının hiçbirinin hele tüm hesaplarını suya düşüren Hayri İnönü'nün adını bile anmadı.. Aday olamayınca DSP'ye dönen Sarıgül de "Kılıçdaroğlu'nun günahı (!) yok. Bütün kabahat çevresinde" diyerek, noktayı koydu. Şimdi "Benim bunlardan haberim bile yok" dersen Ahmet, sorarlar adama.. "Sen ne biçim gazetecisin o zaman?."

     

    Etiketler:
    reklam, aday, belediye, yerel seçim, Sabah, Hürriyet, CHP, Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül, Ahmet Hakan, Hıncal Uluç, Şişli, İstanbul, Türkiye
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