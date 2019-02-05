Hıncal Uluç'tan Ahmet Hakan'a: 'Sen ne biçim gazetecisin o zaman?' diye sorarlar adama

Hıncal Uluç, Sabah'ta "PRoje yazarı Ahmet'ten Sarıgül masalları" başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı eleştirdi.
Hakan'ın iki gün önce yayımlanan yazısında kullandığı "Hayri İnönü, 'İnönü soyadından dolayı engellendim' demiş. Hayri Bey! Bırak palavrayı! Soyadın 'İnönü' olmasaydı ve Sarıgül seni önermeseydi. Sen o başkanlığı rüyanda bile göremezdin" ifadesini okurlarına aktaran Uluç, "Kullanılan dilin küstahlığını geçiyorum. Ahmet Hakan gibi bir gazeteci, geçen seçimde Sarıgül'ün çevirdiği dolapları, hele Şişli'yi bilmez mi?" dedi.
— CHP'li falan değil, sadece "Sarıgülcü" olduğu için bugüne dek kırk parti değiştiren, döne döne başı dönen Mustafa Sarıgül geçen seçimlerde, adam olmadan cin çarpmaya kalkan Kılıçdaroğlu'nu kandırmış "Sana İstanbul'u kazandıracağım. Ama şartım var. İlçe başkan adaylarını ben seçeceğim" demişti. Kılıçdaroğlu safı inandı. Sarıgül, CHP'nin elindeki ilçelerde harika işler yapan tüm başkanları, başta Beşiktaş temizledi. Yerine kendi adamlarını yerleştirdi.
— "Niye kendi adamlarını" diye soracak kadar saf değilsin herhalde Ahmet!. Şişli'ye de Hayri İnönü'yü koydu, doğrudur. Peki niye Hayri İnönü, Ahmet?. Çünkü Şişli'yi elinde tutmak için plan yapmıştı. Oğlu Emir, Başkan Yardımcısı olarak zaten tümü Sarıgül kadrosu ekiple Şişli'yi elinde tutacak, yani Baba Sarıgül ilçeyi resmen yönetmeye devam edecekti. Hayalet Başkan durumundaki Hayri İnönü, bir yıl sonraki genel seçimde milletvekili yapılıp gönderilecekti. (Kılıçdaroğlu ile anlaşma öyleydi), Ondan açılan Belediye Başkanlığı'na da, Emir resmen, Mustafa Sarıgül fiilen seçilecekti. Ama Hayri İnönü sandıkları kadar saf çıkmadı. Planı hemen çözdü. Belediyedeki Sarıgül takımını darmadağın etti. Emir'in başkan olma planlarını sıfırladı. Mustafa Sarıgül'ün Şişli ile ilgisini kesti.
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