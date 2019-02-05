Harbiye ve Teşvikiye sit alanı ilan edildi, inşaatlar durdu

İstanbul Şişli’de Harbiye ve Teşvikiye’nin de dahil olduğu 6 mahalle ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ ilan edildi. İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgenin tarihi dokusunun ve mimarinin korunması gerektiğine kanaat getirdi. 23 Kasım 2018 tarihli kararda “Bu alanda mevcut imar planlarıyla işlem yapılamaz” denildi.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe ve Gülistan Alagöz'ün haberine göre, İstanbul Şişli ilçesinde gayrimenkullerin oldukça değerli olduğu 6 mahalle için önemli bir karar alındığı ortaya çıktı. İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü, Ergenekon, Halaskargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye ve Harbiye mahallerini kapsayan alan için ‘tarihi ve kentsel sit alanı' kararı aldı. Bu kararla birlikte mevcut imar planlarıyla işlem yapılmasının önü kapatıldı.
Bina bazında kentsel dönüşümün oldukça yoğun olduğu bölgede artık tüm işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olacak. Kurul mevcut imar planını dikkate almayacak, kendi kararını verecek. Söz gelimi 5 katlı bir bina 8 katlı yeni bina için yıkıldıysa, Koruma Bölge Kurulu bu bina için ‘Hayır, aslına uygun 5 katlı yapın' diyebilecek. Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul hukuku uzmanları çok sayıda binada kentsel dönüşüm çalışmalarının durduğunu, yıkımı yapılan ya da riskli yapı kararı çıkan yapıların da çözüm arayışında olduğunu belirtiyor.
Koruma Bölge Kurulu'nun kararında bölgenin tarihi önemine atıf yapılıyor ve neden koruma altına alındığı şöyle açıklanıyor:
- Bu alan özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapılaşmaya başlayan, bir asrı aşkın süre boyunca farklı mimari üslupların birbirinin yerine ve yanına inşa edilmesiyle ortaya çıkan modern mimari kültürünün tüm öğelerini içerisinde barındıran, ahsap konaklardan ahşap/kargir köşklere, kargir apartman kültürünün yaygınlaşmaya başladığı yapılardan, erken Cumhuriyet dönemi ulusal mimari akım ve sade cephe görünümüyle uluslararası mimari akımın öncü örneklerini geç döneme kadar bünyesinde toplamış eşsiz bir bölge olmanın yanında, tarihi ve siyasi olayların cereyan ettiği bir yer özelliği taşıyan Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit alanı ile Beyoğlu Kentsel Sit Alanına bitişik vaziyette Atatürk Evi Müzesi ve Hamidiye Camisini içerecek şekilde düzeltilme yapılarak alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmesine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar 2863 sayılı yasanın 17. maddesinde geçen ‘Bu alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur' hükmü uyarınca bu aşamadan sonra meri imar planları kapsamında işlem yapılmamasına karar verildi.
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