İYİ Parti'den adaylara eğitim

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Müsavat Dervişoğlu'nun mahalli idarelerle, Şenol Bal'ın AR-GE çalışmalarıyla, Hasan Seymen'in de hukuk ve seçim işleriyle ilgili başkan adaylarına geniş kapsamlı sunumlar yaptı.

Sunumda katılımcılara yerel seçim stratejisi detaylıca anlatıldı. Bunlara ‘harfiyen' uyulmasının gerekliliği vurgulanırken, CHP ile yapılan işbirliğini zedeleyecek söylem ve tutumlardan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.