Firari darbecilerin başına 67 milyon lira ödül konuldu

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı 'aranan teröristler' listelerini güncelledi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, terörden arananlar listesine eklenenler arasında darbe girişiminin firari bazı isimleri dikkat çekiyor.
KIRMIZI KATEGORİDEKİ ALİ KALYONCU'NUN BAŞINA 4 MİLYON LİRA ÖDÜL
Habere göre, sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorideki darbecilerin başında geliyor.
Sanık Yiğit, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu bazı siyasilerin gözaltına alınması talimatını veren isimdi.
İstanbul'daki darbe faaliyetlerini yürüten eski albay Ahmet Zeki Gerehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timde bulunan eski yüzbaşı Burkay Karatepe de kırmızı kategorideki firari darbeciler arasında bulunuyor.
YUNANİSTAN'A SIĞINAN DARBECİLER KIRMIZI LİSTEDE
Darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan darbeciler arasında yer aldı.
Terörden arananlar listesinin güncellemesiyle gri kategoride başına 300 bin lira ödül konulanlar arasında 61 firari darbeci de yer aldı. Bunların arasında darbe girişiminden önce GATA'da görevli eski tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp ismi dikkati çekiyor.
Gri listedeki en yüksek rütbeli darbeci olan Kıralp'e generallik rütbesini, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in taktığı tanık ifadelerine yansımıştı.
Darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Tevfik Gök'e de gri kategoride yer verildi.
GRİ LİSTEDEKİ DARBECİLER
Gri listede bulunan diğer firari darbeciler ise şunlar:
"Abdullah Beyazkürk, Ali Çakan, Ali Kahya, Ali Özkara, Atakan Adaşoğlu, Bahtiyar Kılıçaslan, Barış Bingöl, Burak Keklik, Engin Durmaz, Erdem Kaya, Erdoğan Benli, Ergün Özyurt, Fahrettin Demir, Fatih Arık, Fatih Özden, Fatih Sarıkır, Fatih Sayar, Güven Günindi, Halit Çetin, İbrahim Yılmazbaş, İsmail Girgin, Kültiğin Bozdemir, Mahmut Arduç, Mehmet Aytaç, Mehmet Hamza Başaran, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mevlüt Okutan, Muhammed Hakan Sanön, Murat Çelik, Murat Çoban, Murat Koca, Mustafa Altındal, Mustafa Köroğlu, Nejat Polat, Numan Yediyıldız, Osman Karaköse, Osman Özyazıcı, Özkan Yıldırım, Ramazan Atsan, Rıfkı Keser, Sait Tosun, Sedat Engin, Suat Yercel, Şenol Deveci, Tayfun Karaöz, Tekin Taşdemir, Turgay Er, Uğur Karaca, Uğur Yildiz, Yaşar Adıyaman, Yavuz Sezer, Yıldıray Hazır, Yılmaz Akış Gördes ve Zafer Özleblebici."
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