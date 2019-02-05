Firari darbecilerin başına 67 milyon lira ödül konuldu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ne eklendi. Başlarına 66 milyon 900 bin lira ödül konulan FETÖ firarisi eski askerlerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i gri kategoride arananlar listesine girdi.

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı 'aranan teröristler' listelerini güncelledi.

© AP Photo / Alex Brandon ABD, PKK liderleri Karayılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koydu

Buna göre, PKK'dan 672, FETÖ/PDY'den 342, sol örgütlerden 119, dini istismar eden örgütlerden ise 75 kişi 'terörden arananlar' listesinde yer aldı. Son güncellemeyle bütün kategorilerde arananların sayısı 1208'e çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, terörden arananlar listesine eklenenler arasında darbe girişiminin firari bazı isimleri dikkat çekiyor.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ALİ KALYONCU'NUN BAŞINA 4 MİLYON LİRA ÖDÜL

Habere göre, sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorideki darbecilerin başında geliyor.

© AA / Abdülhamid Hoşbaş Darbeci Dişli'den duruşma salonunda görevli albaya tehdit: Sen bu yaptıklarını unutma

Aynı kategoride yer alan bir başka firari tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit de darbe girişiminden önce 66. Mekanize Piyade Tugay komutanı olarak görev yapıyordu.

Sanık Yiğit, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu bazı siyasilerin gözaltına alınması talimatını veren isimdi.

İstanbul'daki darbe faaliyetlerini yürüten eski albay Ahmet Zeki Gerehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timde bulunan eski yüzbaşı Burkay Karatepe de kırmızı kategorideki firari darbeciler arasında bulunuyor.

YUNANİSTAN'A SIĞINAN DARBECİLER KIRMIZI LİSTEDE

Darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan darbeciler arasında yer aldı.

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Turuncu kategoride arananlar listesine giren firari İsmail Sarı'nın başına ise 600 bin lira ödül konuldu.

Terörden arananlar listesinin güncellemesiyle gri kategoride başına 300 bin lira ödül konulanlar arasında 61 firari darbeci de yer aldı. Bunların arasında darbe girişiminden önce GATA'da görevli eski tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp ismi dikkati çekiyor.

Gri listedeki en yüksek rütbeli darbeci olan Kıralp'e generallik rütbesini, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in taktığı tanık ifadelerine yansımıştı.

Darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Tevfik Gök'e de gri kategoride yer verildi.

GRİ LİSTEDEKİ DARBECİLER

Kara Harp Okulu Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerini yürüten eski albay İlhami Polat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Kalem Müdürü eski albay Nuh Altınsoy, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı emir astsubayları Serhat Pasha ile Şener Doğrugören ile 15 Temmuz akşamı a haber televizyon kanalının işgal edilmesi talimatını veren eski yüzbaşı İsmail Menderes Sema da başına 300 bin lira ödül konulan firari darbeciler arasında yerini aldı.

Gri listede bulunan diğer firari darbeciler ise şunlar:

"Abdullah Beyazkürk, Ali Çakan, Ali Kahya, Ali Özkara, Atakan Adaşoğlu, Bahtiyar Kılıçaslan, Barış Bingöl, Burak Keklik, Engin Durmaz, Erdem Kaya, Erdoğan Benli, Ergün Özyurt, Fahrettin Demir, Fatih Arık, Fatih Özden, Fatih Sarıkır, Fatih Sayar, Güven Günindi, Halit Çetin, İbrahim Yılmazbaş, İsmail Girgin, Kültiğin Bozdemir, Mahmut Arduç, Mehmet Aytaç, Mehmet Hamza Başaran, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mevlüt Okutan, Muhammed Hakan Sanön, Murat Çelik, Murat Çoban, Murat Koca, Mustafa Altındal, Mustafa Köroğlu, Nejat Polat, Numan Yediyıldız, Osman Karaköse, Osman Özyazıcı, Özkan Yıldırım, Ramazan Atsan, Rıfkı Keser, Sait Tosun, Sedat Engin, Suat Yercel, Şenol Deveci, Tayfun Karaöz, Tekin Taşdemir, Turgay Er, Uğur Karaca, Uğur Yildiz, Yaşar Adıyaman, Yavuz Sezer, Yıldıray Hazır, Yılmaz Akış Gördes ve Zafer Özleblebici."