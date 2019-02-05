İYİ Parti'den istifa eden Akkal, AK Parti'ye geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçme kararı aldı. Akkal'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Akkal'ın bugün AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Akkal'a bugün AK Parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

Akkal'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin Manisa'daki milletvekili sayısı da 6'ya yükselmiş olacak.

İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal bugün AK Parti’ye geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takılacak olan Akkal, AK Parti grup toplantısında. pic.twitter.com/5lxL9xTmsT — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 5, 2019

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