Erdoğan: Gerekirse gıda fiyatlarına ayarı biz çekeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hala masada olduğunu belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır ve bu İş Bankası, Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır" dedi. Erdoğan, devamında "Bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye? Milletin malı, Hazine'nin malı. CHP iktidara gelse ilk yapacağı iş ülkemizi IMF'e teslim etmek olacaktır. Venezüella'da seçilmiş başkanın uzaklaştırılmasına içten içe destek veriyorlar" görüşünü dile getirdi.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Erdoğan, yaz aylarında döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayı hatırlatarak "Ekonomideki kayıplarımız terör gibi can kaybı değil, para kaybı. Cana geleceğine mala gelsin der atalarımız. Milletimizin yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Erdoğan, vatandaşın marketlerdeki yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirterek "Gerekirse fiyatlara ayarı biz çekeceğiz" dedi.

'MÜNBİÇ'TEKİ TERÖRİSTLER BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BÖLGEDEN ÇIKARILMAZSA BEKLEME SÜREMİZ SONA ERER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttükleri Suriye politikasına dair de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'a verilen sözleri tutma çağrısı yapan Erdoğan, "Şu ana kadar önümüzde konulan somut bir plan yok. Sabrımız sınırsız değildir" dedi. Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

- Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aşiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlara tüm bu talimatları açıkça verdim.

'TÜRKİYE'NİN YASAMA ALANINDA GECİKMEYE TAHAMMÜLÜ YOK'

Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

— Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum. Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda 1 isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.

- 31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik.

'İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMINA İHTİYAÇ VAR'

— 31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım. AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz.

— Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, hizipçiliğin ve adaletsizliğin yeri olmadığını göstereceğiz. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropollerimizin kimi bölgelerinde ciddi sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Kentsel dönüşüm bölgelerimizde atılacak adımlar 'gönüllülük' esasına göre yapılacak. 50-60 katlı binalarda yaşayanların birbirlerinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? Önümüzdeki dönemde yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak.

'1994 RUHUNU ANLATACAĞIZ'



© REUTERS / Murad Sezer İnatçı komşular imar barışını etkiliyor

- Kupon yerleri sömürmek suretiyle değil, 'değer üreten yapılaşmalar' çerçevesinde yatay mimari üzerinden ilerleyecek yaklaşımlar önceliğimiz olacak. Belediyecilik denince akla AK Parti gelir, seçmene bunu anlatacağız. 1994 yılı ruhunu anlatacağız. İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum gibi yerlerde neler yaptık bunları anlatacağız. Eserlerimizle konuşacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak? Yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. Terör örgütlerinin saldırıları gibi, ekonomik saldırıya maruz kaldık. Kısa sürede hamd olsun buna da karşı koyduk ve üstesinde geldik. Ekonomideki kayıplarımız terör gibi can kaybı değil, para kaybı. Cana geleceğine mala gelsin der atalarımız. Milletimizin yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

— Fiyatı dövize bağlı olduğu için fiyatı yükselen doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirime gittik.Asgari ücrette yaklaşık yüzde 26'lık bir artışa gittik. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları uzattık. Bunların yanında devlet hazinesinin gelir-gider dengesini kuracak çok önemli adımlar attık. İhracatta göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı, şimdi 168 milyar dolara geldik. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Kandil'deki terör örgütü ile iş tutanlarla CHP, Saadet ve İYİ Parti iş tutuyor.

IMF YANITI: ALÇAK BİR FIRSATÇILIK

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Hazine Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: Algı operasyonu

- Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle gelirlerimiz bir parça düşüş gösterebilir. Satın alma paritisine göre Türkiye bu yıl 13'üncülükten 12'nciliğe çıkarak 1 sıra yükselecek. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yerli ve milli duruş sahibi kesimlerle bu desteği görüyoruz. CHP ve onun uyduları kimi partiler aynı onurlu duruşu sergileyemediler. CHP yeniden ülkemizin IMF'ye gideceğini söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. CHP zihniyeti, bunlar IMF'e gitti. Böyle bir sözü etmek ihanettir. Ama Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. O SSK'yı nasıl batırdıysa, Allah böyle bir fırsatı vermez zaten.

— İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye milletin malı, Hazine'nin malı. CHP iktidara gelse ilk yapacağı iş ülkemizi IMF'e teslim etmek olacaktır. Venezuela'da seçilmiş başkanın uzaklaştırılmasına içten içe destek veriyorlar. Bunlarda yerlilik, millik, dayanışma yok. Bunlar bölmek, parçalamak anlayışının varisleridir.

'İTTİFAKI DAHA DA GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

- Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı pazara kadar olsun diyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP'ye de çok ciddi bir ders verelim. CHP ve aynı kayığa binen diğer partilere gönül veren insanlarımız için üzüntü duyuyorum. Kandil'deki eli kanlı terör baronları CHP-İYİ Parti ittifakına desteklerini açıklamaktan geri durmuyor. İyi yürekli vatandaşlarımızın buna rıza göstermediğini tahmin ediyoruz. Karşımızdaki muhalefetin vizyonu geçen seçimde soğan, patatese bu seçimde patlıcan bibere umut bağlayacak kadar kısırdır. Biz kendimizi bu partilerin tabanlarınına anlatabilirsek, küçük bir marjinal grup dışında gönüllerini kazanabileceğimize inanıyorum.

— Dün kabine toplantısında bazı tedbirler için Gıda, Tarım Bakanımız olmak üzere bazı tedbirler alacağız. CHP ve avanesi başta olmak üzere ellerini ovuşturarak ülkemizin yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız.

'BÖLGEDEKİ TÜM AŞİRETLER 'NE ZAMAN GELİYORSUNUZ' DİYE SORUYOR'

- Ülkemizdeki teröristlerin tehdidi neyse, Suriye'deki teröristlerin de aynıdır. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu, Suriye'de terör örgütlerinin kaynağını kurutmaktır. Suriyeli kardeşlerimize de huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız. Kalıcı olarak geri dönüşlerini sağlamanın yolu budur. Fırat'ın doğusu ve Münbiç gündemimizdedir. ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Münbiç ortada bırakıldıkça rejimin hevesleri kabarıyor.

— Sayın Trump'la bu konularda verimli, ve ümit verici görüşmeler yapıyoruz. Alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Şu ana kadar önümüzde konulan somut bir plan yok. Sabrımız sınırsız değildir. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aşiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlara tüm bu talimatları açıkça verdim.