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13:26 05 Şubat 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Tarih yazabilirim

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (101)
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    AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Seçimi kazanabilirim. Burada siyasetçi olarak bir tarih yazma şansı var. Bunu seçimlerde göreceksiniz. 31 Mart'da en çok konuşulacak şehir İzmir olacak demiştim ve bunu iddialı bir şekilde söylüyorum" diye konuştu.

    FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan AK Partili Nihat Zeybekci, İzmir'le ilgili projelerini 7 Şubat'ta yapacağı toplantıda açıklayacağını söyledi.

    Nihat Zeybekci
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Zeybekci: Ben Ferhat, İzmir Şirin
    Zeybekci, Küçükkaya'nın "Bütün AK Parti'nin adayları içinde en zor sınava siz girdiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Nereden baktığınıza bağlı ben kendi açımdan baktığımız zaman kendimi en avantajlı yerde görüyorum. Ben seçimi kazanabilirim. Burada siyasetçi olarak bir tarih yazma şansı var. Bunu seçimlerde göreceksiniz. 31 Mart'ta en çok konuşulacak şehir İzmir olacak demiştim ve bunu iddialı bir şekilde söylüyorum."

    İzmir'le ilgili projelerine de değinen Zeybekci, şöyle devam etti:

    ​"Biz İzmir için hep şunu söyledik: İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. İzmir'in bir gelecek planlamasına ihtiyacı var. İzmir'de vatandaşlarımıza hep şunu söylüyoruz: 'Hep aynı şeyi yaparak farklı şey beklemek' son derece yanlış olur. Bizim artık İzmir'de farklı yapmamız lazım, İzmir için İzmirli vatandaşlarımız farklı sonuçlar almak için. Bizim İzmir'de şu anki geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, hakikaten İzmir ile gelmek istediğimiz yer, İzmir ile ilgili projelerimizde 21. yüzyıl İzmirlinin tarif ediyoruz hep beraber."

    'SOYER'E KARŞI ŞAHSİ MESELEM YOK AMA MİLLETİN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR'

    Zeybekci, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'le ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, Tunç Soyer'in 12 Eylül döneminin tartışılan askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer'in FETÖ'nün MGK tarafından terör örgütü ilan edildikten sonra bu yapılanmanın medya organlarına yönelik operasyonu şiddetle kınadığını belirtti.

    Nihat Zeybekçi
    İHA
    Zeybekci’den kendisini yemeğe davet eden Tunç Soyer'e: Yalnız gitmesinde fayda var
    Soyer'in hendek eylemlerine destek çıktığını ileri süren Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

    "Tunç Soyer'in bu ülkeyi bölmek ve parçalama üzere başlatılan çukur eylemleri sırasında oradakileri sonuna kadar desteklediğini açıklayan, onlarla birlikte olmadığı için duyduğu üzüntüyü, eylemleri bir fiil destekleyen belediye araçlarıyla imkamlarıyla destekleyen belediyelere kayyum atanmasını kınadığını ve buna karşı olduğunu belirten açıklamaları, internete girdiğinizde hem kendi kendi sesiyle hem de yazılı her yerde var bunlar. Tunç Soyer'e karşı şahsi meselem yok. Ama bu milletin kafasında soru işaretleri var. Soru işaretleri orada dururken, bizim onunla hiç bir şey olmamış gibi gidelim de yemek yiyeyim diye bir şey yapmamız şu an için mümkün değil."

    ZEYBEKCİ İLE KÜÇÜKKAYA ARASINDA 'HDP SOYER'İ DESTEKLİYOR' TARTIŞMASI

    Zeybekci'nin açıklamaları sonrası araya giren gazeteci Küçükkaya, Soyer'in çukur eylemlerini öven açıklamasının olduğu videoyu istedi. "Ben sizin gıyabınızda suçlamalar olduğunda da müdahale ederim" diyen Küçükkaya, bu konuyu Soyer'e soracağını söyledi.

    Küçükkaya, HDP'nin Soyer'i desteklediğini söyleyen Zeybekci'ye, "HDP 'biz Tunç Soyer'i destekliyoruz' diye açıklama mı yapmış. Ne zaman demişler?" diyerek itiraz etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (101)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Fox TV, AK Parti, Nurettin Soyer, Tunç Soyer, İsmail Küçükkaya, Nihat Zeybekci, İzmir
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