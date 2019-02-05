Erdoğan: Teröristler birkaç hafta içinde Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Suriye konusunda kendilerine somut bir plan sunmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'a 'verilen sözleri tutma' çağrısı yapan Erdoğan "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Burada, yürüttükleri Suriye politikasına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ülkemizdeki teröristlerin tehdidi neyse, Suriye'deki teröristlerin de aynıdır. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu, Suriye'de terör örgütlerinin kaynağını kurutmaktır. Suriyeli kardeşlerimize de huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız" dedi. Erdoğan, bunun Suriyelilerin ülkelerine dönmesini sağlayacak tek yol olduğunu belirtti.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDIĞINDA YAPACAKLARIMIZ İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAK MECBURİYETİNDE DEĞİLİZ'

Erdoğan devamında Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e bir askeri harekat düzenlenmesinin gündemlerinde olduğunu ifade etti.

"ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Münbiç ortada bırakıldıkça rejimin hevesleri kabarıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

— Sayın Trump'la bu konularda verimli, ve ümit verici görüşmeler yapıyoruz. Alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Şu ana kadar önümüzde konulan somut bir plan yok. Sabrımız sınırsız değildir. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aşiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlara tüm bu talimatları açıkça verdim.