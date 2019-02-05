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15:02 05 Şubat 2019
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    Müjdat Gezen

    Müjdat Gezen, Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Katıldığı bir televizyon programında 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı. Duruşma tartışma nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne saldırı
    © AA / Selami Küçükoğlu
    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni yakan kişi: Abdülhamid'in torununa hakaret etti...
    İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katıldı.

    Savunması Müjdat Gezen, "Savunulacak bir şey göremiyorum. Kendisini ilk defa görüyorum. Hiç tanımıyorum. Kendisine hakaret etmedim" dedi.

    Gezen'in avukatları Fuat Selvi ve Toygar Öztürk de müvekkillerinin cümlelerinde hakaret içeren söz olmadığını ve hakaret kastı olmadığını belirterek derhal beraat kararı verilmesini talep ettiler.

    'EDEP YOKSUNU SÖYLEMLERDE BULUNULMUŞTUR'

    Nilhan Osmanoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Nilhan Osmanoğlu: Devletin çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğü bitmiştir
    Şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever ise, "Yüzbinlerce kişinin izlediği bir programda çocuğum, ailem izlerken mizahla nitelendirilemez, edep yoksunu söylemlerde bulunulmuştur. Bunları eleştiri gibi de nitelendiremeyiz. Hâlâ internette videoları dönüyor. Şikayetçiyim" dedi.

    Şikayetçi avukatı Cem Kaya da müvekkiline yüzbinlerce kişinin gözleri önünde hakaret edildiğini savunarak, "Kendisi çocukluğumuzdan beri hayranlıkla izlediğimiz bir sanatçıdır. Keşke öyle kalsaydı ancak son dönemlerde sadece müvekkilime değil, Cumhurbaşkanı da olmak üzere pek çok kişiye ideolojik söylemlerle hakaretlerde bulunmaktadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

    TARTIŞMA YAŞANINCA HAKİM DURUŞMAYI SONLANDIRDI

    Nilhan Osmanoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu, Galatasaray Adası'nı istiyor
    Bunun üzerine söz alan Müjdat Gezen, "Ben burada suç olan şeyin ne olduğunu anlamış değilim. Telefonla katıldığım programa 'Hanımefendi adayı istiyor' dediler. Ben de 'Adayı değil de neyse. Bunu sonra konuşuruz' dedim. Burada kimseyi aşağılayacak bir ifade kullanmadım. Avukat yalan söylüyor" ifadesini kullandı.

    Gezen'in sözü üzerine avukat Cem Kaya, "Bana 'yalancı' demiştir. Tutanağa geçirilsin" diye müdahale etti. Gezen'in avukatları, müvekkillerinin savunmasına müdahale edildiğini belirterek tepki gösterdi.

    İki tarafın karşılıklı tartışması devam ederken hakim, "Burası kavga yeri değil. Duruşma yeri" diyerek duruşmayı bitirdiğini belirtti. Duruşma tartışma nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    GEZEN'İN HAPSİ İSTENİYOR

    İddianamede, Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in 15 Şubat 2017'de Halk TV'de Uğur Dündar tarafından yayımlanan programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine, ailesine hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, program akışı, anlık seyirci tepkisi dikkate alındığında Müjdat Gezen'in hakaret suçunu oluşabileceği belirtilerek 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

    Etiketler:
    Hakaret davası, Halk TV, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, 2. Abdülhamid, Nilhan Osmanoğlu, Müjdat Gezen, İstanbul
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