Kılıçdaroğlu: Allah'a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— Enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu Türkiye yaşadı, tek haneli rakamlara düşecek diyorlardı. Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden biriyiz şu anda.

— Şikayet etmek vatandaşın hakkı ama 17 yıldır iktidarda olanlar şikayet ediyor. Sanki ülkeyi Japonlar yönetiyor da bu beyefendi şikayet ediyor, sanki muhalefette.

— Türkiye'yi yönetenler bir avuç tefeci. Dışarıdaki ve içerdeki tefeciler! AKP döneminde yurtdışındaki tefecilere ödenen para 446 katrilyon.

— Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; 17 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyor. Ne istediyse verdiniz. Sorunlar çözüldü mü? Çözülmedi. Şimdi kalkmış marketçiyi, sanayiciyi, esnafı suçluyor.

— Türkiye'yi yönetemiyorlar; açlık sınırı 2900 TL, asgari ücret 2020 TL. Milyonlarca kişi bu maaşla yaşamaya çalışıyor.

'ZAYTUNG YÖNETİCİLERİNDEN BİR İSTİRHAMIM VAR'

— Sağlam bir ekonomi politikası uygulansaydı bunlar yaşanmazdı. Sonra tarım ürünlerinin ihracatını yasakladılar. Tarım Bakanı çıktı, et yemeyin ot yiyin dedi. Buradan Zaytung yöneticilerinden bir istirhamım var, bu Tarım Bakanı'nı da kadronuza alırsanız çok mutlu olurum.

— Elektriğe zam, doğalgaza zam, otoyollara zam yapacaksınız ve dönüp esnafı, sanayiciyi, berberi, manavı suçlayacaksınız. Zamları yapan onlar. Dönüp vatandaşı suçluyorlar. Bunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim.

— En büyük rantı sağlayan inşaat sektörüydü. İstanbul'da 76 gökdelen diktiler. 76 gökdelenin kendi yandaşlarına, bir avuç kişiye sağladığı rant 240 milyar lira. Gelir dağılımı bunun için bozuk. Vatandaş bunun için perişan.

'PİYASADA BULUNMAYAN TEMEL İLAÇLARIN SAYISI 417'YE ÇIKTI'



— Yaklaşık 170 ilacın piyasada olmadığını söylemiştim. Bugün piyasada bulunmayan temel ilaçların sayısı 170'ten 417'ye çıktı.

— Biz saraylarda değil vatandaşın gönlünde taht kurmak istiyoruz. Biz gecekondularda yaşayan insanları kazanmak istiyoruz.

— Bütün mazlumlardan yana politika izleyeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke hayal ediyoruz. Bunu sağlayacağız.

— Milyonlarca işsizimiz var. Niye fabrika kurulmuyor bu memlekette? Bütün fabrikaları sattılar. O bölgelerde yaşayan insanlar şu an perişan vaziyette. Bu tabloyu Türkiye'nin önüne koyan da içeride ve dışarıdaki tefecilerdir, AKP'dir.

'İHLASZEDELER 18 YILDIR UĞRAŞIYOR'

— 'Hortumcu Piyasa Ekonomisi' kavramından söz ettim. Vatandaşın cebinden çekip,yandaşa para aktaran sistem. 70 bin İhlaszede var. Dönemin hükümetleri söz verdi. Kurulduktan iki yıl sonra 1 milyar 170 milyon para toplandı. İhlaszedeler ise 18 yıldır uğraşıyor.

— 70 bin mağdura sesleniyorum; onlar sana söz verdiler arkanda durmadılar. Onların her şeyi var senin hiçbir şeyin yok. Sana Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkıyor. 70 bin kişinin günahı kimin boynuna? Bugün kanun teklifi vereceğiz. Parlamentoda görev yapan vicdan sahibi milletvekilleri kul hakkından yanaysanız, Allah'a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz.

— İhlaszedeler de hakkını, demokrasi hakkını kullanmalı. Ama izin vermiyorlar, tıpkı cumartesi anneleri gibi.

'ERDEN ERDEM, ADALET ORUCUNU BIRAK, SANA İHTİYACIMIZ VAR'

— Siyaset kurumu devlet olmak için değil devleti yönetmek için gelir. Kozmik Odayı yabancılara bunlar açmadı mı? MİT'e sesleniyorum, siz bunlara nasıl güveniyorsunuz. FETÖ terör örgütünün bir numaralı siyasi ayağı Erdoğan'dır. Dava açsın ispat edeceğim.

— Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. PM olarak karar aldık, adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Osman Kavala 462 gündür yatıyor. Nedenini de bilen yok.

'FETTAH TAMİNCE'YE DOKUNULMAZLIĞI KİM SAĞLIYOR?'

— Bir kişinin FETÖ'den tutuklanması için emniyet, MİT ve MASAK raporları lazım. Bu raporlara rağmen Fettah Tamince'ye bir şey yapılmıyor. Ama askeri öğrenciler ve garibanlar hapiste. Bu beyfendiye kimse bir şey demiyor. Sohbet toplantılarına katılmak da tutuklama nedeni. Ama Fettah Tamince KHK ile kapatılan STK'ların hem kurucusu hem sözcüsü hem toplantılarına katılıyor ama asla dokunulmuyor.

— Fettah Tamince ile ilgili çok sayıda ihbar ve ifade var ama kimse buna dokunamıyor. Gariban birisi Bankasya'ya para hemen içeri atıyorlar. Komisyon raporlarına göre Fettah Tamince himmet parası topluyor. 17-25 Aralık'tan sonra Fettah Tamince Fethullah Gülen ile görüşmeye gidiyor. Neden ve kimle gittin diyorlar hiçbirinin adını hatırlamadığını ve pişman olmadığını söylüyor. Fettah Tamince'nin korumalığını kim yapıyor? Bu dokunulmazlığı kim sağlıyor?