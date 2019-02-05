Erdoğan: Yarın Bahçeli ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, söz konusu sürecin başlamasıyla ilgili olarak, daha sonra yapılması gereken ne ise partisi, grubu olarak muhakkak yapacaklarını söyledi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız" diye konuştu.
Erdoğan, "TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine" ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda paylaşamayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı. Erdoğan yarın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geleceklerini söyledi. Görüşmede yerel seçim ittifakı ile alınacak. Bazı illerle ile ilgili yeni işbirliği gündeme gelebilir.— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 5, 2019
'MESAJLAR GÜZEL, O MESAJLARI SOĞUTMAYIN'
Erdoğan, 19 Şubat öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna karşılık ise, "Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak" dedi.
İş Bankası hisseleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
'HAZİNE KİMİNDİR? MİLLETİNDİR'
Bu konuda bir takvimin olup olmadığı sorusuna ise Erdoğan, bunun parlamentoda işleyecek bir süreç olduğunu kaydetti.
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