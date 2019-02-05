Erdoğan: Yarın Bahçeli ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmileşmesinin ardından istifa etme kararına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki yol haritasını, bir boyutuyla Meclis Başkanı Yıldırım'ın ifade ettiğini belirtti.

Erdoğan, söz konusu sürecin başlamasıyla ilgili olarak, daha sonra yapılması gereken ne ise partisi, grubu olarak muhakkak yapacaklarını söyledi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine" ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda paylaşamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı. Erdoğan yarın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geleceklerini söyledi. Görüşmede yerel seçim ittifakı ile alınacak. Bazı illerle ile ilgili yeni işbirliği gündeme gelebilir. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 5, 2019

'MESAJLAR GÜZEL, O MESAJLARI SOĞUTMAYIN'

​Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajın hatırlatılmasının ardından, Çipras'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "O mesajlar güzel. Siz de o mesajları soğutmayın. O sıcak mesajlar yine öyle kalsın" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 19 Şubat öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna karşılık ise, "Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak" dedi.

İş Bankası hisseleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'HAZİNE KİMİNDİR? MİLLETİNDİR'

© Fotoğraf : Twitter İş Bankası hisseleri değer kaybetti

"İş Bankası meselesi zaten çok açık net uygulanabilecek ne varsa, bunlar zaten yasalar içerisinde mevcuttur. Çünkü partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP'yi biz yasal zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki CHP'nin hissesi olarak görülen yüzde 28 gibi bir oran, bu bir defa Hazine'nin malıdır. Hazine kimindir? Milletindir. Dolayısıyla bu hak Hazine'ye devredilmiş olacaktır."

Bu konuda bir takvimin olup olmadığı sorusuna ise Erdoğan, bunun parlamentoda işleyecek bir süreç olduğunu kaydetti.