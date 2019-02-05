Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine son verdi. Erdem ile görüşen Muharrem İnce haberi cezaevi önünde yaptığı açıklamada duyurdu.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı İnce, cezaevini birlikte ziyaret ettikleri CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Mersin Milletvekili Mahir Başarır ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle birlikte yaptığı açıklamada, baba olduğunu, çocuğu olduğunu vurgulamalarının ardından Erdem'in açlık grevine ara vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Yalova Milletvekilimiz @ozcanozel_ Mersin Milletvekilimiz @alimahir ve İzmir Milletvekilimiz @tgmcelebi ile birlikte Gizli Tanık iftiralarıyla Silivri Cezaevinde tutsak edilen Eren Erdem’i ziyaret ettik. Adaletsizliğe karşı sürdürdüğü açlık grevini bırakması için ikna ettik. pic.twitter.com/GhITrpLCC6 — Muharrem İNCE (@vekilince) February 5, 2019

Erdem, "Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür" diyerek yargı sürecinde yaşanan sıkıntıları protesto etmek için 29 Ocak'ta açlık grevine başlamıştı.

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erem Erdem'e çağrı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. PM olarak karar aldık, adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Osman Kavala 462 gündür yatıyor. Nedenini de bilen yok."