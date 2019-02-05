CHP'nin adayı Erdem Gül, seçim çalışmalarına başladı: Adalar güzel, biz daha da güzelleştirmek için buradayız

CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı, gazeteci Erdem Gül, seçim startını verdi. Kerem Tunç başkanlığındaki CHP İlçe yönetimi ve Ada halkı tarafından karşılanan Erdem Gül'ün ilk ziyareti Belediyeye idi.

Belediye Başkanı Atilla Aytaç'ı makamında ziyaret eden Gül, ziyaretin ardından Aytaç ve Tunç ile birlikte Belediye önünde bekleyen Ada halkı ile bir araya geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, adalılara hitaben bir konuşma da yapan Gül, "Ben bir gazeteciyim. Gazeteci olmak bir yandan da memleketin tüm meselelerini bilmek anlamına geliyor. Kişisel olarak Adalar'ı biliyorum ve gazeteci olarak bilmek de görevim zaten." dedi ve ekledi: "Adalar, İstanbul'un ortasında zenginliğiyle bir İlçe. Bu zenginliğini daha da arttıracağız. Kendi içindeki dayanışmasını arttıracağız. Kimseyi kırmayacağız, küstürmeyeceğiz… Buraya mücadeleye gelmedik; Adalar güzel, biz daha da güzelleştirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Twitter Erdem Gül

"Türkiye biraz mutsuz, biraz umutsuz bir dönemden geçiyor. Ve biz Adalar'dan başlayarak bu morali düzelteceğiz. Çok umutlu ve coşkulu olmak gerek" diyen Gül ayrıca "Tüm seçmenleri kucaklayarak, hiç kimseyi dışlamadan, keyifli bir seçim süreci yürüteceğiz ve hep birlikte daha keyifli bir ada için çalışacağız" dedi.

Erdem Gül, konuşmasının ardından, CHP İlçe Başkanı Kerem Tunç, Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte CHP İlçe Örgütü'nü ziyaret etti.