HDP'den TBMM'de 'barış nöbeti' kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in durumunun bugünkü grup toplantılarının tek gündem maddesi olduğunu söyledi.

Güven'in, 90 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Buldan, şunları söyledi:

"Buradan hükümete seslenmek istiyorum. Dünyanın duyduğu bu sese kulak tıkamaktan artık vazgeçin. Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin. Bu hukuksuzlukta artık ısrar etmeyin. Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulu'nda barış nöbeti tutacağız."

Buldan'ın kısa konuşmasının ardından grup toplantısı sona erdi.