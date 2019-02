Sağlık Bakanı Koca: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta yaşanan arz sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, bu hafta itibariyle 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının son bulacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı an be an takip edilmektedir. İTS üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır."

BULUNAMAYAN İLAÇLAR İÇİN DESTEK HATTI

Koca, "İlaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz. Yeni kur ayarlamasını takiben bu durum tamamen ortadan kalkacaktır. Bakanlığımız ithal ilaçların yerli üretimi konusundaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Açıklamada hastaların tedarik edemedikleri ilaçlar için 'ilac.tuketici@titck.gov.tr' ya da 'halkla.iliskiler@titck.gov.tr' adreslerine e-posta gönderebileceği, 44 44 680 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurabileceği belirtildi.