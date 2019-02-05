FETÖ iddianamesi: İstanbul’daki lokanta, cafe, devlet hastaneleri, AVM'ler ve özel işletmelerin Wi-fi şifreleri çalınmış

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede çok çarpıcı bir ayrıntıya ulaşıldı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, iddianamede, şüpheli İsmail Ş.'de ele geçirilen dokümanlarda İstanbul'daki özellikle Avrupa yakasında yer alan lokanta, cafe, devlet hastaneleri, AVM'ler ve özel işletmelerin Wi-fi şifrelerinin bulunduğu listelerin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade veren A.H., ise askeri hastanede alınan raporlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Deniz Harp Okulunu kazanan öğrencilerin Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde sağlık kurulunda doktor raporu alındığı esnada, örgüt mensubu askeri öğrencilerin yine örgüt mensubu olan ve bu kurulda görev yapan orada görevli heyet doktorları tarafından tanınmasını kolaylaştırmak adına alacakları doktor raporu evraklarının sağ üst köşesine nokta işareti koydurulduğu ve örgüte bağlı bu öğrencilerin böylelikle kuruldan geçmelerinin sağlandığı, bu sebeple rapora gidecek öğrencilerin evraklarına anlatıldığı şeklide işaret konulması şeklinde talimat verilmişti.''