Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Seferler kısıtlandı

İstanbul'da bulunan Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi.

Saat 17.37'de Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

​Saat 18.04'te yapılan ikinci açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadesine yer verildi.