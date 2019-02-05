Metrobüs durağındaki astronot Yeşilay kampanyası çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirmişti. Merak yaratan olayın Yeşilay'ın kampanyası olduğu anlaşıldı.

Bugün metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi. pic.twitter.com/4rWBlOL31w — İhlas Haber Ajansı/Fotoğraf (@ihafoto) February 5, 2019

​Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı.

Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!''denildi.