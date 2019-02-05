Metrobüs durağındaki astronot Yeşilay kampanyası çıktı

Bugün metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.
İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi. pic.twitter.com/4rWBlOL31w— İhlas Haber Ajansı/Fotoğraf (@ihafoto) February 5, 2019
Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı.
Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!''denildi.
Astronot neden duraktaydı?— Yeşilay (@1920yesilay) February 5, 2019
Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!
🎬 #Yeşilay pic.twitter.com/Chjtr21BTP
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