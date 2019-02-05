Kayıt
19:37 05 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: Metropoller acemilik kaldırmaz, belediye başkanlığının okulu yok

    © AA / Sercan Küçükşahin
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Metropoller acemilik kaldırmaz. Belki küçük bir beldede, ilçede, ilde işi bilmeyen adamlar iş başına gelip orada devam edip, işi orada öğrenip, hasar vermeden devam edebilirler. Belediye başkanlığının okulu yok" dedi.

    Seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 112 ayrı oda ve 44 kooperatif başkanı ile bir araya gelen Özhaseki'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde: 

    'BÜTÇEYİ NEREYE HARCAYACAĞINIZI BİLMENİZ LAZIM'

    "Akşam iki tane daire başkanıyla karar verip, sabah iş makinelerini oraya sokarsanız yazık günah olur, devletin bütçesini boşa harcarsınız. Orada kıymetli bir bütçe var, nereye harcayacağınızı bilmeniz lazım. Şehrin önceliklerini bilmeniz lazım. Şehre yatırımın nereye gideceği hususunu düşünmeniz lazım. Bunları düşünmeden '2 tane alt geçit yapayım hava olsun, şuraya şunu yapayım' derseniz o şehre yazık edersiniz, günah olur. Şehirlerin geleceği yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." 

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : DHA
    Özhaseki: Devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz, başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez
    'BELEDİYE BAŞKANININ OKULU YOK'

    "Cumhurbaşkanının burada olması bir avantajdır, burada yapılan her işin Türkiye için takip edilmesi avantajdır. Bunları yapabiliriz, bunlara gücümüz yeter. Biraz daha büyütebiliriz, herkesin rahat ettiği bir kent haline getirebiliriz. Çok şükür buna aklımız erer, gücümüz yetiyor, bilgimiz, birikimimiz var. Metropoller acemilik kaldırmaz. Belki küçük bir beldede, ilçede, ilde işi bilmeyen adamlar iş başına gelip, orada devam edip, işi orada öğrenip, hasar vermeden devam edebilirler. Belediye başkanlığının okulu yok, kolay değil. Metropollerde devasa bütçeler var. Burada öncelikleri bilip öyle devam etmek lazım. Sonra hükümet ayağını harekete geçirmek lazım. Burada herkesle kol kola girerek projeleri takip etmek lazım." 

    'HERKES ŞİMDİ BOL BOL METRO VADEDİYOR'

    Özhaseki, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Daraldığımızda sırtımızı yaslayacağımız bir ağa, Recep Tayyip Erdoğan var' sözünüz muhalefetten tepki aldı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Özhaseki, şöyle yanıt verdi:

    "Muhalefeti tebrik ediyorum, konuşma esnasında 'Sırtımızı yasladığımız bir ağa var'dan diktatörlüğe lafı götürmeye kadar böyle zeka ürünü bir ortamı yakalamalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Hiç bunlar söylenecek söz mü Allah aşkına? Elbette ki benim kastettiğim şeyin ne olduğu belli. Ağalık sistemine özlem mi duyuyoruz, böyle bir şey mi var? Hakikaten çok komikler, ellerine sağlık. Ancak şunu söylemek lazım; dünyanın her yerinde metropol şehirlerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez. Belediyenin bütçesi belli mi, belli. Ne kadar, ayda 350 civarında maliyeden gelen bir para var. Gideri de belli, 400 civarında. Sağdan soldan öz gelirlerini artırarak 1 milyar lira civarında bir yatırım bütçesi var. Herkes şimdi bol bol metro vaat ediyor. Yerin altından giden metroların maliyetleri çok net benim ezbere bildiğim işler. Yıllarca bunları yaptırmış biri olarak söylüyorum. Bunların birkaç yıl içinde yapılması gerekenleri alt alta yazdığımızda, neredeyse 15-20 milyarı buluyor. Sizin belediye bütçesiyle orada yapılması gerekenleri çözebilme imkanınız hiç gözükmüyor. Nasıl yapacaksınız? O zaman gökten para filan yağmayacak. Sizin gidip orada bu problemleri söyleyip, takip edip, çözmeniz gerekiyor. O hakaretleri yapanlar, kötü sözleri söyleyenler, her gün orada lüzumsuz yere polemik konusu yapanlar, 'Bu işleri gidip de nasıl takip edecekler' diyorum. Bunu sormaya hakkım yok mu benim? Bu işleri de uyum içinde demokrasi kültürünü benimsemiş insanların çözebileceğine inanıyorum."

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Kamacı
    Özhaseki: Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Erdoğan
    'BELEDİYE BAŞKANLARI HİZMET PEŞİNDEDİRLER'

    Belediye başkanlarının siyaset yapmayacağını, polemik konusu olmayacağını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

    "Belediye başkanları kendilerine bir şey söylenmezse, siyasete öne çıkıp da asla o işin bir tarafı olmazlar. Belediye başkanları hizmet peşindedirler. Belediye başkanları hizmetleriyle konuşurlar. Yıllarca bunu yapmış bir arkadaşınızım. Benim yapmaya çalıştığım da bu. Nihayetinde 21 yıllık belediye başkanlığım süresinde, bir gün olsun gündem oluşturacak siyasi bir konuşma, bir polemik konusu olmadım, olmam da. Benim yapmak istediklerim, hizmetlerim, yapacaklarım var. Ben bunun peşindeyim. Nihayetinde belediye başkanlığımın bir döneminde muhalefette de oldum. Ama o dönemde hükümetlerle işimi iyi tutmaya çalıştım. Buradaki kastım işbirliği içinde büyükşehirlerin hizmetleri görülürken mutlaka oradaki belediye başkanlarının bunu gözetmesi, vatandaşa hizmetle sorumlu olduğunu bilmesi gerekir diye söylüyorum. Bunun dışında davrananların hizmet etme şansı sadece kendi bütçeleriyle olur, o kadar."

    'CHP, TÜRKEŞ'İ ASMAYA KALKAN SAVCININ OĞLUNU ADAY YAPIYOR'

    AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Burada konuşan MHP'li Yıldırım, CHP'den yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak Tunç Soyer'in gösterilmesini eleştirdi. Yıldırım, "MHP'lilere 12 Eylül döneminde işkence yapan, Türkeş'i asmaya kalkan savcının, son 50 yılın en büyük işkencecisinin oğlunu getiriyor; İzmir'e aday yapıyor ve MHP'ye mesaj veriyor. 'Size işkence yapanın oğlunu atadım, sizin de bir arkadaşınız olduğunu iddia eden eski Beypazarı Belediye Başkanı'nı Ankara'ya atadım'. Bizim aklımızla alay ediyorlar. MHP'ye küfrediyorlar. Şimdi ben herkese şunu söylerim; MHP ile geçmişi olan, Sayın Alparslan Türkeş'e sevgisi olan kişilerin CHP'ye tavır almasını isterim. Çünkü bize hakaret edilmiştir, aklımızla alay edilmiştir" dedi.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazanan Özhaseki: Ona tavsiyem yalan söylemekten vazgeçsin, o zaman evini de satmaz
    Kulis: Gökçek, AK Parti'ye 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek
    Özhaseki: Belediyelerde yapılan ihaleleri herkesin bilmesi lazım
    Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı: Ankaralılara döner ısmarlayacak
    Etiketler:
    AK Parti, Mehmet Özhaseki, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet