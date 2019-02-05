Antalya’da 5 ilçede okullar tatil

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
HIZI SAATTE 100 KM'Yİ GEÇEN FIRTINA UYARISI
Karaloğlu şu açıklamayı yaptı:
HORTUM 4 CAN ALDI
Öncesinde Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu. Özellikle kentin batı kesimlerinde etkili olacak fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Geçen günlerde Antalya'yı vuran hortum felaketinde en az 3 kişi ölmüş, bir kişi de kaybolmuştu.
EGE VE AKDENİZ'E BİR DİZİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar duyurusu yaptı.
Yağışların Muğla, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli, Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli olmasına dair öngörü açıklandı.
ÇATI UÇMASI, DİREKLERİN DEVRİLMESİ, ZEHİRLENME…
Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
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