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21:09 05 Şubat 2019
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    Hortum

    Antalya’da 5 ilçede okullar tatil

    © Fotoğraf : CNN
    Türkiye
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    Yarın hortum ve fırtına riski nedeniyle Antalya'nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi.

    13 yaşındaki Berivan Karakeçili'nin cezanesi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
    © Fotoğraf : İHA
    Hortumun vurduğu Antalya'da yaşamını yitiren 13 yaşındaki Berivan, ailesine yardım etmek için mevsimlik tarım işçisi olmuş
    Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

    HIZI SAATTE 100 KM'Yİ GEÇEN FIRTINA UYARISI

    Karaloğlu şu açıklamayı yaptı:

    Antalya, hortum
    © AA / Süleyman Elçin
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    "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir."

    HORTUM 4 CAN ALDI

    Öncesinde Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu. Özellikle kentin batı kesimlerinde etkili olacak fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Geçen günlerde Antalya'yı vuran hortum felaketinde en az 3 kişi ölmüş, bir kişi de kaybolmuştu.

    Enflasyon, pazar, alışveriş
    © REUTERS / Stoyan Nenov
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    EGE VE AKDENİZ'E BİR DİZİ UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar duyurusu yaptı.

    Yağışların Muğla, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli, Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli olmasına dair öngörü açıklandı.

    ABD kuraklık
    © AP Photo / Rich Pedroncelli
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    İç Ege ve Göller Yöresi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, çarşamba öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmini aktarıldı.

    ÇATI UÇMASI, DİREKLERİN DEVRİLMESİ, ZEHİRLENME…

    Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

    Etiketler:
    meteoroloji, okullar tatil, fırtına, hortum, Münir Karaloğlu, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Antalya
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