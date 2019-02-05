Yıldırım: Avrasya Tüneli'nde yıl sonuna kadar zam yok

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HDP'nin İstanbul'da aday çıkarmamak şeklinde bir duruş sergilediğini, bunun ne anlama geldiğini seçmenin değerlendireceğini belirterek, "CHP tarafından seçilen bazı ilçe adaylarına baktığımız zaman HDP'nin nerede durduğu gayet aşikar" dedi.

Yıldırım, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim çalışmalarına yönelik bilgi veren Yıldırım, 18 Şubat itibariyle partilerin resmen adaylarını göstereceğini, seçim kurulunun inceleyerek itirazları değerlendireceğini, 2 Mart günü kesin listelerin ilan edileceğini hatırlattı.

Dolayısıyla 18 Şubat tarihine kadar yapılan çalışmaların hazırlık mahiyetinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu seçim dönemi biraz daha uzun gibi gözüküyor. Sahada zaman zaman ziyaretler yapıyorum. Gördüğüm şey, vatandaş henüz seçim havasına girmiş gözükmüyor. Adayları tanımaya çalışıyor. Bizim için İstanbul önemli. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 67 bin 724. Dolayısıyla İstanbul Türkiye'nin 5'te birine nüfus olarak sahip" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinin 15. seçimi olacağını dile getirerek, "17 yıl içinde 15 seçim geçirdik. 3 Kasım 2002'de başlıyor. Bunun içinde 6 genel seçim, 3 yerel seçim, referandumlar var. Dolayısıyla 14 seçim geride kaldı. Şimdi 15. seçimimize gireceğiz. 14 seçimin 14'ünde de milletimizin desteğini alarak yola devam dedik. Bu seçim benim için çok özel" diye konuştu.

Bir soru üzerine Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile Başbakanlığı döneminde Beylikdüzü ilçesiyle ilgili bir mesele vesilesiyle görüştüğünü, aday olduktan sonra da kendisini telefonla arayarak "hayırlı olsun" dediğini belirtti.

'İSTANBUL İKİ YAKA BİR SEVDA…'

HDP'nin CHP-İYİ Parti adayına desteği ve İstanbul'da aday göstermemesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Başbakanlığım sırasında, parlamenter sistemi değiştirip başkanlık sistemine geçiş için bir süreç başlattık. Bu süreç 4 Ekim 2016'da başladı. Başkanlık sistemine yönelik bir ittifak oluşturduk Sayın Bahçeli ile. Meclis'e, Anayasa değişiklik teklifimizi verdik, Meclis görüşmelerini birlikte yaptık, daha sonra halk oylamasında 'Evet' kampanyasını birlikte yaptık. O kampanyanın karşısında da 'Hayır' kampanyası oluştu. O zaman İYİ Parti yoktu. Kim vardı? CHP ve HDP vardı. 'Evet' ile Anayasa değişikliği kabul edildi. Onun arkasından da 24 Haziran seçimleri gerçekleşti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık sisteminin ilk Başkanı seçildi. 27. dönem meclisi de yeni sistemin aynı gün belli oldu. Ben, Başbakanlık görevimi bıraktım, son Başbakan olarak tarihe geçtik. Sonra yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak Meclisimiz ve milletvekillerimizin iradesiyle seçildim. Hala bu görevdeyim. 18 Şubat itibariyle de bu görevimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım sebebiyle bırakacağım".

Yerel seçim sürecinde de iki ittifakın olduğunu belirten Yıldırım, "Bu da benim aklıma şunu getiriyor; İstanbul iki yaka bir sevda. Yani Cumhur İttifakı'nı bir yaka, Millet İttifakı'nı başka bir yaka sayarsanız, İstanbul'un fiziki pozisyonuna da uyuyor ama benim hiç arzu etmediğim bir şey, İstanbul seçimlerinin bu ittifakların mücadelesinin gölgesinde kalması. Ben isterim ki vatandaşlarımız, bizi dinlesinler. İstanbul ile ilgili hedeflerimizi, projelerimizi, vizyonumuzu anlatalım. Yoksa ittifakların genel siyasete yönelik mücadelelerinin gölgesinde İstanbul seçimi geçmesin" dedi.

'KİMSE, KÜRTLERİN OYUNU KENDİ CEBİNDE SANMASIN'

HDP'nin İstanbul'da aday çıkarmamak şeklinde bir duruş sergilediğini, bunun ne anlama geldiğini seçmenin değerlendireceğini dile getiren Yıldırım, "CHP tarafından seçilen bazı ilçe adaylarına baktığımız zaman HDP'nin nerede durduğu gayet aşikar. 15 Temmuz darbe girişiminden beri HDP bizim yanımızda hiç yer almadı, hep CHP'nin yanında yer aldı. Bu sefer de durum aynı olacak. Bunun için kehanete lüzum yok. Kim hangi ittifakta olursa olsun, oy kullanan İstanbulluların desteğine talibim ve tamamının belediye başkanı olacağım. Kimse, Kürtlerin oyunu kendi cebinde sanmasın. Kimse, diğer toplum kesimlerinin oyunu cebinde sanmasın. İstanbullulardan beklediğim, İstanbul'un geleceği için karar verin, İstanbul partisi diye olaya bakın, İstanbul'un işlerini en iyi şekilde kim görecekse ona göre karar verin diye talep ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nda genel başkanlar düzeyinde ortak miting çalışması yapıldığını belirten Yıldırım, Beşiktaş, Maltepe, Silivri adaylarının MHP'den olduğunu, İstanbul ilçeleri düzeyinde beraber çalışacaklarını kaydetti.Avrasya Tüneli'nde fiyatların bu sene sonuna kadar aynen devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "(Gebze-Halkalı banliyö hattı) Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi hakkında ''Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti" şeklinde konuştu.