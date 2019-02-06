Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nda kimlerin yer alacağı belli oldu

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. Yayımlanan karara göre, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanı'nın veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında, ilgili bakanlar ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'ndan oluşacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanı'nın veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşacak.Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun kurulmasına 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun ek birinci maddesi gereğince karar verildi.