Meteoroloji'den hortum ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı zamanla çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Amasya, Çorum, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin ile Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya'nın kıyı ilçeleri ile Mersin'in batı kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Antalya'nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin ile Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya'nın kıyı ilçeleri ile Mersin'in batı kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Antalya'nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.