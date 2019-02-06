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09:21 06 Şubat 2019
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    Cem Belevi - Recep Tayyip Erdoğan - Sinan Akçıl

    Sinan Akçıl: Telif yasasının hızla çıkması gerekiyor, Erdoğan'a güveniyorum

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    Şarkıcı Sinan Akçıl, telif yasasının hızla çıkması gerektiğini belirterek" Öncelikle sinema emekçilerini, işin arkasında durup bu yasayı çıkardıkları için tebrik ediyorum. Bizde de aynı hızla telif yasasının çıkması gerekiyor. Kendi adıma Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorum" dedi.

    Sabah yazarı Hakan Uç, geçen cumartesi günü kaleme aldığı yazısında "Müzik dünyası günden güne eriyor. Nasıl mı? Hemen deneyin. Facebook, Instagram'daki fotoğraflarınızın altına bir 'Queen' şarkısı koymayı deneyin mesela. Sistem, telif hakları gerekçesiyle size izin vermeyecek. Ama aynı fotoğrafın altına bir Neşet Ertaş türküsü yüklediğinizde gık bile demeyecek. Çünkü Neşet Ertaş'tan Tarkan'a, Gülşen'den Murat Boz'a, sanatçılarımızın hakları henüz tam anlamıyla korunamıyor. Binlerce sanatçımız var ve her gün binlerce eser o dev şirketler tarafından bedeli ödenmeden kullanılıyor. Emek sahipleri bir kuruş kazanmıyor. Sektör, albüm yapamaz durumda. Günü kurtarmak için single'lara sarılan sistem ne yazık ki onu da tüketti" ifadesini kullandı.

    Demet Akalın
    © Fotoğraf : Instagram
    Müzisyenlerin telif tepkisi: Yasa çıkmazsa albüm yapamayacak hale geleceğiz
    Söz konusu yazıyı Demet Akalın, Banu Zorlu, Samsun Demir, Ebru Yaşar ve Murat Boz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda müzisyen sosyal medya hesaplarında paylaştı; "Telif yasası bir an önce çıkarılmalı" görüşünü dile getirdi.

    Konuya ilişkin olarak Sabah'ta bugün yer alan haberde Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Gülşen, Soner Sarıkabadayı, Kutsi, Murat Dalkılıç ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin görüşlerine yer verildi: 

    Fettah Can: "Telif, müziğin bugüne kadar kanayan en büyük yarası. Bizimle aynı nüfusa sahip olan Almanya, bizden belki 20 kat daha fazla telif toplayabiliyor. Telif gelirleri; üreticinin, yapımcının, zenginleşmesi olarak görülmemeli. Uluslararası düzeyde üretimler yapabilmenin, yarışa girebilmenin yolu; işlerimizin karşılığını hak ettiğimiz düzeyde alabilmemizden geçiyor. Telif yasasının çıkması, genç yeteneklerin başka ufuklara bakmasını sağlayacaktır."

    Demet Akalın
    © Fotoğraf : Instagram
    Müzisyenlerin telif tepkisi: Yasa çıkmazsa albüm yapamayacak hale geleceğiz
    Ajda Pekkan: "Herkesin, her şeyin teknolojik ve sosyal gelişmelere göre nasıl yenilemesi gerekiyorsa, yasaların da değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmesi gerekir.

    Sinan Akçıl: "Öncelikle sinema emekçilerini, işin arkasında durup bu yasayı çıkardıkları için tebrik ediyorum. Bizde de aynı hızla telif yasasının çıkması gerekiyor. Kendi adıma Sayın Cumhurbaşkanımız'a güveniyorum. Benim gibi üreten insanlar için daha da önemli bu konu; ürettiğinin karşılığını yıllarca alırsan yenilerini üretmeye hevesin devam eder. Bu, müzik adına tıkanmış yolları açar. Türk besteci ve şarkıcıların hakkını yiyen dünyaca ünlü firmalara en güzel cevap, Türkiye'nin yeni telif sistemi olacaktır."

    'MÜZİĞİN KANAYAN YARASI' 

    Kutsi: "Günün koşullarına uygun bir yasa, müzik sektörünün gelişmesi ve müziğe emek veren herkes adına çok önemli…"

    Serkan Kaya: "Müzik sektöründeki telif hakkı yasası yıllardır kanayan yaramız. Özellikle dijital platformlardan hak ettiğimizi kazanamıyoruz. Devletimizin sinemaya gösterdiği özeni bize de göstereceğine inanıyorum."

    Soner Sarıkabadayı: "Diğer ülkelerle eşit şartlarda yarışabilmemiz için telif yasasının çıkması gerekiyor. Devlet büyüklerimizin, ülkemizi bütün dünyada bize yakışan şekilde temsil edebilmemiz adına ellerinden geleni yapacaklarından eminim."

    Aşkın Nur Yengi: "Müzik üretiminin artması, yasanın iyileştirilmesi ile bağlantılı. Devlet desteğine ihtiyacımız var. — ALİŞAN: Müziğe emek verenler, kültürel anlamda bir koruma altında olmadıkları için hakkını alamıyor. İnşallah yasa çıkar."

    Mars Cinema Group
    © Fotoğraf : Youtube
    Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki krizin bedeli: 10 günlük kayıp 20 milyon TL
    Cem Belevi: "Sinemadaki gelişme umut verici. Müzik eserlerimizin de hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. 'Üretebilmemiz için motivasyon lazım' — GÜLŞEN: Eser sahibine, sanatçıya üretim heyecanı, motivasyon lazım… Bunun için müzikseverlerin, yetkililerin ilgisine ihtiyacı var. 15 yıldır yeni yasayı bekliyoruz."

    Ozan Çolakoğlu: "Müzik alanındaki üretim kalitesinin, dünyanın önde gelen müzik sektörlerindeki standardı yakalaması gerekiyor. Sektördeki sorunların çözülmesi ancak yeni yasa ile mümkün. Bu ülkenin dünyaya kültür ihraç edecek potansiyeli var. Yeter ki ortam oluşturulsun." 

    Murat Dalkılıç: "Müzik sektörü bitti bitecek. Biz seyirci olursak, gelecek neslin kendi dillerindeki müzikleri ellerinden alınmış olacak. Müziğimize sahip çıkmalıyız. Türk müziği bu günleri hak etmiyor."

    Etiketler:
    telif, şarkı, sektör, müzik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Cem Belevi, Aşkın Nur Yengi, Soner Sarıkabadayı, Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Ajda Pekkan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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