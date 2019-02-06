Yavaş'tan 'Sırtımızı yaslayabileceğimiz bir ağa var' diyen Özhaseki'ye: Rakibime yakıştıramıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki'nin "Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Erdoğan" ifadesine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yavaş, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) ziyaret etti. Ziyarette büyük bir ilgiyle karşılanan Yavaş TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen ve dernek üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Yavaş, "Emekli astsubayların sorunlarından haberdarız. Devlet kadar, her yere hakim olamasak da, Ankara'da onların da mutlu olacağı projeler hayata geçireceğiz. Kendilerine ait, istedikleri şekilde değerlendirebilecekleri, sosyal donatılarla dolu bir tesis sözü verdik" dedi.

Mansur Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin "Arkamızda ağamız var" sözünü hatırlatması üzerine Yavaş, şunları söyledi:

— Birincisi Cumhurbaşkanlığı makamı şahıslara kaim değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı gibi saygın bir makamı böyle 'Arkamızda ağamız var' gibi yanlış anlaşılabilecek sıfatlarla tanımlamak hiç doğru değildir. İkincisi Sayın Özhaseki, sözünün nereye gittiğine de bakmıyor. ‘Sadece biz seçilirsek bu projeler yapılır' diyerek, bizim seçimi kazanmamız halinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankaralıların iradesini kabul etmeyeceği, Ankara'nın iradesine saygı göstermeyeceği gibi bir anlam çıkıyor. Ben bunları, tecrübeli olduğunu iddia eden rakibime yakıştıramıyorum.