CHP'nin 'İhlaszede' yasa tasarısı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan İhlas Finans Bankası'ndan parasını alamayan 68 bin kişi için Meclis'e sunacaklarını duyurduğu yasa tasarısı AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, İhlas Finans tarafından yatırdıkları 400 milyon dolarları geri verilmeyen ve mağdur edilen 68 bin vatandaşın umudu bir kez daha söndü.

CHP tarafından TBMM'ye sunulan ve komisyonda bekleyen yasa teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi reddedildi.

Oylama sırasında Meclis'te 200 civarında AK Parti, 40 civarında MHP, 110 civarında CHP, 40 kadar HDP ve 35 kadar İYİ Parti milletvekili bulunuyordu.

Teklife CHP-İYİ Parti ve HDP'li vekiller kabul oyu kullandı. Ancak öneri AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi.

Teklifin gündeme alınabilmesi için Meclis'te bulunan mevcudun 1 fazlasının kabul oyu vermesi gerekiyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İhlaszedeler'in paralarını geri alabilmesi için hazırladıkları kanun teklifine Meclis'ten destek isterken "Allah'a inanıyorsanız bu kanuna 'Evet' diyeceksiniz" ifadesini kullanmıştı.