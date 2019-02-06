152 ülkede 5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soru önergesine verdiği cevapta yurtdışında yaşayan Türklerin sayısının ülkelere göre dağılımını gösteren bir tablo paylaştı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurtdışında yaşıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na 2018 yılında çok sayıda soru önergesi verdi.

Tanrıkulu'nun önergelerini toplu olarak 14 Ocak 2019'da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, verdiği cevapta yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını da paylaştı.

Sözcü'nün aktardıı habere göre, 52 ülkeyi kapsayan tabloda 5 milyon Türkün yurtdışında yaşadığı, en çok Türk vatandaşının yer aldığı ülkenin ise 2 milyon kişiyle Almanya olduğu görülüyor.

Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi.

Önerge yanıtındaki tabloya göre yurtdışındaki Türk vatandaşı sayısı şöyle: