Şule Çet davası başladı

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, haklarında 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, hakim karşısına çıktı.
Duruşmayı, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi takip ediyor.
İddianamede, sanıklar hakkında 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmiş, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer almıştı.
Kadın derneklerinin çabaları sonucu olayla ilgili cinayet soruşturmasının başlatıldığı ve iki sanığın adalet karşısına çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür olaylarda adalet mekanizmasının işletilmesi için toplumsal baskıya gerek kalmayıncaya kadar kadınların mücadelesi sürecek" ifadesine yer verildi.
Şule Çet ve erkek şidetiyle öldürülen tüm kadınlar için adalet istiyoruz!#SuleCetIcinAdalet pic.twitter.com/AJmnbxz4Nw— İlerici Kadınlar (@ilericikadin) 6 Şubat 2019
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.
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