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12:31 06 Şubat 2019
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    Papa Francis Birleşik Arap Emirlikleri'nde

    Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Papa'ya: Stadyumda ayin yaparak dünya barışına katkı sunulmaz

    © AFP 2018 / Giuseppe Cacace
    Türkiye
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    Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Papa Francis'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlediği ziyareti değerlendirdi. Görmez, "Stadyumda ayin yaparak dünya barışına katkı sunulmaz" dedi.

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, iki gün önce ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. Başkent Abu Dabi'ye de giden Papa Francis, Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.

    Söz konusu ziyaret, kamuoyunda birçok tartışmanın odağı haline geldi. Ziyareti yorumlayan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Ziyaretin kendisi sürpriz değil, mühim olan ilk defa yapılan bu ziyaretin gayesi ve içeriğidir, zamanlamasıdır. 'İnsan kardeşliği' dedikleri şeyin ne olduğudur. Yoksa Katolik dünyasının liderinin bir İslam ülkesini hatta Hicaz yarımadasını ziyaret etmesi normaldir" dedi.

    Papa Francis
    © REUTERS / Tony Gentile
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    Görmez, "Nitekim hem Papa Ratzinger hem de Papa Francis Türkiye'yi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret ettiler. Mühim olan bu tür ziyaretlerin dinlerin samimiyet ilkesine uygun yapılması; bir şov ve gösteriye, 'insan kardeşliği' veya 'dinlerarası diyalog' adı altında artık her açıdan tefessüh etmiş bir projeye dönüşmemesidir" ifadesini kullandı.

    Görmez, şöyle devam etti:

    — 'İnsan Kardeşliği Toplantısı' taşıma yöntemlerle Körfez ülkelerinde çalışan bütün Hristiyanları toplayıp bir stadyumda ayin yaptırmak değildir herhalde. Eğer gerçekten dünya barışına katkıda bulunmak istiyorlarsa, stadyumda ayin yerine uçsuz bucaksız dünyada kendilerine bir ev, bir yurt, bir vatan bulamayan göçmen ve mültecilerle bir araya gelebilirlerdi. Eğer gerçekten insan kardeşliği toplantısı yapmak istiyorlarsa Akdeniz'de binlerce çocukla beraber boğulan insanlığı kurtarmayı konuşabilirlerdi. Yemen'de, Arakan'da can çekişen insanlığı konuşmak için bir araya gelebilirlerdi.

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    Papa Francis Birleşik Arap Emirlikleri'nde
    © AFP 2018 / Giuseppe Cacace
    Papa Francis, BAE'de düzenlenen ilk ayini yönetti
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    Görmez, "Papa Francis hem toplantıda hem de gerçekleştirdiği ayinde kritik mesajlar verdi. Şeyh Maktum ve Şeyh Zayid'in Papa Francis'in yanındaki 'esas duruştaki' görüntüleri tartışma konusu oldu. Dikkat çeken bir başka detay ise El-Ezher Şeyhi Ahmet el-Tayyib'in tören sırasında Papa ile samimi pozlarıydı. El-Ezher Şeyhi el-Tayyib'i geçmişten tanıyan biri olarak bu samimiyeti nasıl okuyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    — El-Ezher, İslam medeniyetinin önemli bir ilmi müessesesidir. 1950'li yıllardan itibaren ilmi seviyesinin sürekli zayıflaması bütün Müslümanlar için bir kayıptır. Darbede bütün alimleriyle beraber taraflar arasında hakemlik yaparak Mısır'da kardeşliğin zedelenmesini önleyebilir ve ismini tarihe altın harflerle yazdırabilirdi. Ancak El-Ezher'in kendi misyonunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşıması ve orada yeni kurulan bir meclisin başkanı olması, Papa'yı Mısır'a, El-Ezher'e değil de Birleşik Arap Emirlikleri'ne davet etmesi, sözünü ettiğiniz o samimi pozları başka bir ülkede vermiş olmasını anlamış değilim. Üzerinde stratejistlerin çalışması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

    Etiketler:
    stadyum, eleştiri, ziyaret, Katolik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Görmez, Papa Francis, Türkiye, Vatikan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
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