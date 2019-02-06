Kalın'dan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan eden Macron'a tepki: Türkiye açısından hiçbir hükmü yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesine tepki gösterdi. Macron'un açıklamalarını şiddetle kınadıklarını söyleyen Kalın, kararın Türkiye açısından hiçbir hükmünün olmadığını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan ederek kararın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, "Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz" ifadesini kullandı.
Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur" dedi ve şöyle devam etti:
'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'Yİ İŞLEMEDİĞİ BİR SUÇTAN DOLAYI İTHAM EDEMEZ'
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar. Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye'yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez.
Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sayın Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz. Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."
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