Sedat Peker: Akşener, cinayet sonrası gizlice benimle görüştü

Halka silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker, 1997 yılında işlenen bir cinayet sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gizlice görüştüklerini iddia etti.

Sedat Peker, halka silahlanma çağrısı yaptığı konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Parti başkanı @meral_aksener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır. — Sedat Peker (@sedat_peker) February 5, 2019

Peker, şöyle devam etti:

— "Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda, birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır.

Meral Akşener (@meral_aksener) suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek — Sedat Peker (@sedat_peker) February 5, 2019

bir kenarda birçok şahidin huzurunda @meral_aksener benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır. — Sedat Peker (@sedat_peker) February 5, 2019

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