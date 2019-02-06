Erdoğan'ın ilk miting tarihi ve yeri belli oldu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat Cuma günü toplu açılış töreni ve yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ı ziyaret edecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan'ın gelişiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ayhan, Cuma günü gerçekleştirilecek ziyaret öncesi ilçe kaymakamları ile birlikte son durumu değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Sivas'a gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Ayhan, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi'nin 100. yılında milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas'ta çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Sivas'a gelerek toplu açılışları yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza açılışlarla ilgili bilgi notlarını aktardık" diye konuştu.

Ayhan, emniyet ve asayiş konusunda her türlü tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşların miting alanına rahat gelmesi için çalışmalar yaptıklarını da belirtti. Erdoğan'ın toplu açılışları gerçekleştireceğini aktaran Ayhan, valiliği ziyaret edeceğini ve cuma namazını Sivas'ta kılacağını sözlerine ekledi.