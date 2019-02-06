İlk kez bir Yunanistan başbakanı 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nda

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından saat 12.00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi.
© REUTERS / Ümit Bektaş
Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı.
48 yıldır kapalı olan okulu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı olan Çipras'ın okula gelişi sırasında adeta izdiham yaşandı.
Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.
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