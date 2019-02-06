İlk kez bir Yunanistan başbakanı 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nda

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçen ve Ayasofya'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ardından Heybeliada'ya gitti. Çipras, 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı oldu.