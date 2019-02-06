'Sarıgül seçilir, CHP’ye geri döner, atın fava bekleyin'

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "Umut şimdi öldü" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair de öngörülerde bulundu.

"DSP, Sarıgül'le İstanbul'da yakaladığı rüzgarı birçok ilçede ses getiren adaylarla güçlendiriyor. Bununla birlikte Demokrat Parti'den de benzer bir seçim açılımı geldi. Çekmeköy'de Hüseyin Sipahi'yi aday gösterecekleri söyleniyor" diyen Işık, devamında "Sipahi şu an anketlerde Çekmeköy'de en üstte adı çıkan aday. Aynı şekilde Bakırköy'de DP'nin adayı Ahmet Bahadırlı. CHP'li Bülent Kerimoğlu Bakırköy'de favori ancak Ahmet Bahadırlı da Bakırköy'de karşılığı olan biri" ifadesini kullandı.

Işık, şu görüşü dile getirdi:

— CHP'nin Şişli adayı evlere şenlik. Genel Merkez, Mustafa Sarıgül'e adeta bir jest yaparak Şişli'de erken zafer ilan ettirdi. Sarıgül bu saatten sonra Şişli'de açık ara favori. Ancak mesele sadece Şişli'den seçilmek değil. İşin bir de belediye meclisi ayağı var. Belediye başkanı seçildiniz, belediye meclisinden karar geçiremiyorsanız rahat çalışamazsınız. O yüzden şayet Sarıgül seçilir belediye meclisinde de CHP üstünlüğü olursa Sarıgül-CHP öyküsü kaldığı yerden devam eder. Olacağı söyleyeyim. Sarıgül seçilir, birkaç ay sonra da CHP'ye geri döner. Konu kapanır. Atın fava bekleyin.