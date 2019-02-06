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14:04 06 Şubat 2019
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    Aziz Yıldırım

    Aziz Yıldırım'dan 'tokat' davasında ilginç savunma: Yapılanlar karşısında tokat atmak o kadar önemli değil, benim de gözlüğüm kırıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Aramızda itişme kakışma oldu. O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak yapılanlar karşılığında. Benim gözlüğüm de yere düşerek kırıldı" dedi.

    Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında Başkan Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.

    Aziz Yıldırım
    © AA / Arşiv
    Eyigüngör: Ev sahibi olarak Aziz Yıldırım'a 'Hoşgeldin' dedim, sağ eliyle bana vurdu
    İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan Aziz Yıldırım ve avukatı Abdurrahim Erol katıldı. Müşteki sanık Işık Eyigüngör'ü de avukatı Seyit Kaplan temsil etti.

    Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Aziz Yıldırım, aylık gelirinin ortalama 100 bin TL olduğunu söyledi.

    Kimlik tespitinin ardından Yıldırım'ın savunmasına geçildi. Olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğunu söyleyen Yıldırım, olayın gerçekleştiği maçtan önce rakip takımın yöneticilerinin kendilerine yönelik söylemleri olduğunu savundu.

    Yıldırım, "Hulki Kahvecioğlu maçtan önce 'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesinler, salona girişlerine izin vermeyeceğiz' diyerek beni tehdit etmiştir. Yüzde 10 hakkımız olan taraftarı da almayacaklarını söylediler" dedi.

    'O KARIŞIKLIKTA TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
    © AA / Yakın Doğu Üniversitesi
    Aziz Yıldırım'dan 'tokat' ifadesi: O da vurmak istedi
    Hulki Kahvecioğlu'nun bu sözleri üzerine Fenerbahçe Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban'ın Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri ile görüştüğünü söyleyen  Yıldırım, şöyle devam etti:

    "Aynı beyanları Ozan Balaban'a da söylemişler. Bu durumu Basketbol Federasyonu Başkanı ve CEO'su telefonla bizzat söyledim. Federasyon yetkilileri devreye girerek olaya müdahale ettiler, taraftarımız salona alındı. Ben de salona gittim. Salona girerken herhangi fiili bir müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık, tribünde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları Grubu Beşiktaş formaları giyerek yerini almışlardı. Salona girdiğimde bana ana avrat küfür etmeye başladılar. Tribüne girdiğimizde Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör yerinde oturuyordu. Kendisine halen Fenerbahçe Kongre üyesi olan ve eski yönetim kurulu üyesi olan şahsın Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin, gelirlerse salona sokmam. Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin sözlerinin yakışıp yakışmadığını, ayrıca Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları'nın şahsıma küfür etmelerini nasıl karşıladığını sordum. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Aramızda itişme kakışma başladı, sonrasında ayrıldık."

    'BENİ 'GELME' DİYE TEHDİT EDECEKLER, BİR TOKATLA CEZA ALACAĞIM'

    Bu sırada Hakim Ceyhan Utlu, "Sizin tokat atma iddianız var" diye sordu. Aziz Yıldırım, "O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak, yapılanların karşılığında. Benim gözlüğüm de yere düşerek kırıldı" dedi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
    © AA / Yakın Doğu Üniversitesi
    Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli eski yöneticiye tokat
    FETÖ tarafından şike iddiası ile cezaevine konulduğunu söyleyen Yıldırım, "Bana isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

    Herhangi bir ceza alması durumunda cezasının ertelenmesini talep edip etmediği sorulan Yıldırım, "Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Beni tehdit edecekler 'Gelme' diye, ben bir tokatla ceza alacağım. 25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'nin başkanı salona gelemez diyorlar. Beni tehdit etmişlerdir" yanıtını verdi.

    Yıldırım ardından, "Sabıkam var. Yargıtay'da devam ediyor. Bu ülkede ne olacağı belli olmuyor" ifadesini kullandı.

    YILDIRIM: SİLAH RUHSATI İÇİN BAŞVURUYORUM, VERMİYORLAR

    Hakim Ceyhan Utlu, "Kesinleşen cezanız yok" deyince, Yıldırım da, "Silah ruhsatı için başvuruyorum, vermiyorlar" dedi.

    Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ise "Tanık ifadeleri, dosyada bulunan rapor sanığın müvekkilimi darp ettiğini açıkça göstermektedir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
    © AA / Yakın Doğu Üniversitesi
    Aziz Yıldırım'dan tokat açıklaması: Gereğini yaptım, daha çok yapacağım
    Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı sırasında Aziz Yıldırım'ın kendisine tokat attığını iddia eden Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu.

    Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz Yıldırım hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle, Eyigüngör hakkında ise 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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    Etiketler:
    Dava, Mahkeme, tokat, Yakındoğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Ozan Balaban, Işık Eyigüngör, Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım, İstanbul
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