DSP lideri Aksakal: CHP zaten kendi kendini bölüyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milliyet'ten Şevket Yaman'ın sorularını yanıtladı.

31 Mart seçimlerinin Türk siyaseti için 'kırılma noktası' olmayacağını belirten Aksakal, "Ancak bu seçimler, 2023 yolunda bir kilometre taşıdır. DSP olarak mutlak başarı elde etmemiz gerekir ki, 2023 yolunda daha etkili bir posizyon alabilelim. Bu seçimlerde dikkat edilecek husus, oy oranından ziyade mevzi kazanmaktır. Ne kadar çok mevzi kazanılırsa, 2023 yolundaki etki gücü o derece artacaktır" dedi.

Aksakal, DSP'nin CHP'li aday göstererek muhalefetin oylarını böleceği eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

— Bunun doğru olmadığını toplum da kendileri de biliyor. Biz bu adı anılan, Şişli, Marmaris ve Gaziantep gibi 5-10 yerdeki adayla seçime girmiyoruz ki. 500'e yakın yerde seçime gireceğiz. Bizi eleştiriyorlar ama örneğin (CHP Genel Başkan Yardımcısı) Seyit Torun CHP'ye geçtiğinde DSP'nin fiili belediye başkanıydı. O bir transfer. Bizim yaptığımız transfer değil. Partisinden istifa etmiş, gelmiş bizden talepte bulunmuş. Örneğin Edirne'nin CHP'li eski belediye başkanı Hamdi Sedefçi geldi. Aday olmak başvurdu. Ama göstermedik.

'BAŞKA BİR PARTİYE ZARAR VERMEK İÇİN SİYASET YAPMIYORUZ'

- Aydın İncirliova'da CHP'li arkadaşlar geldi, onlardan da aday göstermedik. Biz başka bir siyasi partiye zarar vermek için siyaset yapmıyoruz. MHP'den belediye başkanlığı yapmış kişi Serik'ten adayımız. Marmara Ereğlisi'nde AK Parti'den istifa etmiş gelmiş, adayımız. Bizden aday olmak isteyen insanları inceleyerek, karar veriyoruz. O nedenle bize yönelik eleştirilerin tek gerekçesi var; DSP önümüzdeki sürecin belirleyici partisi olacak. Eğer Türkiye iki partili sistemde kalıcı olacaksa iki partiden birisi DSP olacak.

'CHP BİR BÜTÜN DEĞİL Kİ'

Aksakal, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Parti değiştirmek milletimizin teveccüh ettiği bir tavır değildir. Buna tevessül edenlerin partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim" açıklamasını "Milletin iradesine nasıl ipotek koyuyorsunuz? Sandıkta ne çıkacak göreceğiz. Belki de milletimiz teveccüh gösterecek. CHP'nin oylarını bölmeyeceğimizi düşünüyorlarsa o zaman niye bağrıyorlar, mutlu olmaları lazım. Demek ki AK Parti oylarını böleceğiz. Ayrıca bizim CHP oylarını bölmeye ihtiyacımız yok ki. Onlar kendi kendilerini bölüyorlar zaten. CHP bir bütün değil ki zaten kendi içlerinde paramparçalar. Bunu CHP'li arkadaşlarımız da biliyorlar" diye değerlendirdi.

Aksakal, DSP'ye katılıp aday olanların seçimi kazanmaları halinde partiden istifa edebileceği iddiaları konusunda, "Eğer öyle bir şey olursa o zaman, o kişilerin kişilik sorunu olarak değerlendirilir. Biz millete hizmet etme yolunda tüm kesimlere kucak açtık. Eğer bahsedilen türden strateji ortaya konulursa o kişilerin etik, ahlaki sorunu olur. Bizim kimseyi kelepçeyle, zincirle partide tutacak halimiz yok" görüşünü dile getirdi.

'TEK SOL PARTİ DSP'

Aksakal, CHP'nin 'sol' bir parti olarak tanımlanamayacağını da savunurken "Ankara adayı, İstanbul adayı solcu mu? Değil. Hatay'da, Bursa'da solcu mu? Değil. Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Sürekli sağcıları toparlamaya çalışıyorlar. Türkiye'deki tek sol parti adında da yazdığı gibi DSP'dir" dedi. Millet İttifakı kurulurken DSP'ye "rezerv" konulduğunu söyleyen Aksakal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "biz varken DSP'ye gerek yok" anlayışında olduğunu savundu.