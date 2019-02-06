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14:04 06 Şubat 2019
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    Yasin Aktay

    AK Partili Aktay: Türkiye, Sisi yönetimine idam mahkumunu teslim mi etti?

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak'ta yayınlanan yazısında, hakkında idam hükmü bulunan Mısırlı Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, "Geleli daha 24 saat olmamışken, Mısır bu şahsı hangi mahkeme kararına dayanarak istemiş de, Türkiye 'alın suçluyu istediğinizi yapın' demiş?" ifadesini kullandı.

    Mısır'da hakkında idam kararı olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein, 'istenen suçlular' arasında olduğu gerekçesiyle ülkesine iade edildi.

    İstanbul Valiliği ise Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, bu doğrultuda 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

    Hussein'in iadesiyle ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgileri Yeni Şafak'taki köşe yazısında aktaran Yasin Aktay, "İki gündür Arap medyasında ülkesinde idamla yargılanan, hatta hakkında idam hükmü bulunan Mısırlı bir gencin Türkiye'den zorla Sisi yönetimine teslim edildiğine dair bir haber dolaşıyor. Mısır'ın Sisi yanlısı özellikle sosyal medyası, olayı Türkiye'nin artık Sisi ile işbirliği yapıyor olduğuna ve muhaliflerin nerede olsa bulunup getirileceğine dair bir gözdağı havasında veriyor. Tabii bu havaya bir de Türkiye'ye güven olmayacağı ve yol yakınken geri dönmelerini tavsiye eden küstahça ve ukalaca mesaj sosları katılıyor" dedi.

    'SANKİ SİSİ YÖNETİMİ TALEP ETMİŞ VE TÜRKİYE ŞAHSI DERDEST EDİP GÖNDERMİŞ'

    İstanbul Valiliği
    © AA /
    İhvan üyesinin Sisi yönetimine iadesiyle ilgili 8 polis görevden uzaklaştırıldı
    Aktay, yazısına şu ifadelerle devam etti:

    "Sanki Sisi yönetimi talep etmiş ve Türkiye hakkında idam cezası bulunan bir şahsı alelacele derdest edip göndermiş. Ama tuhaf olan bir durum var tabii. Bu şahıs Türkiye'ye geleli daha 24 saat olmamışken, Mısır yönetimi bu şahsı hangi ara, hangi mahkeme kararına dayanarak ve hangi iletişim dili ve kanalıyla istemiş de, Türkiye hangi ara bunun değerlendirmesini yapıp 'alın suçluyu istediğinizi yapın' demiş?

    Doğrusu sözkonusu şahsın havaalanında derdest edilmiş ve uçağa bindirilmiş görüntüleri kabul edilemez bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor. Ama durum gerçekten de anlatıldığı gibi mi? Sorduk soruşturduk.

    Türkiye dünyanın bir çok yerinde, ülkelerinde karşılaştıkları baskı, zulüm ve haksız yargılamalar dolayısıyla insanların sığınmak için akıllarına gelen ilk ülkelerden biri. Halihazırda Suriyeli, Iraklı, Yemenli, Libyalı, Myanmarlı, Afganistanlı, Doğu Türkistanlı ve başka bir çok ülkeden olup da kendi ülkesindeki zor şartlardan dolayı Türkiye'ye sığınmış insanların sayısı toplamda 5 milyonu geçiyor. Türkiye sığınmacı hukukuna riayet konusunda Avrupa ülkelerinin karşılaştığı sorunlardan ve sayılardan çok daha fazlasıyla karşılaştığı halde bütün bu sorunlarla ve sayılarla yüzünün akıyla baş etmeye çalışıyor.

    'TÜRKİYE, HİÇ KİMSEYİ TESLİM ETMEDİ, ETMEZ'

    Tabii ki her ülkenin sığınmacı kabul etme kapasitesi var ve Türkiye bu sınırları fazlasıyla zorlamış durumda. Türkiye aynı zamanda Interpol gibi uluslararası bazı sözleşmelere dayalı güvenlik protokollerine de bağlı bir ülke ve aynı zamanda ülkeye giriş belli kurallara, vize uygulamalarına bağlı. Geçerli vizesi olmayan herkesin istediği gibi gelip kapısına dayanacağı bir ülke değil Türkiye. Buna rağmen Türkiye özellikle ülkelerinde insan hakkı ihlallerinin sistematik bir hal aldığı bazı ülkelerden gelen sığınmacılara özel bir dikkat sarf ediyor.

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi
    © REUTERS /
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    Bugün Mısır en yoğun ve acımasız baskılarını, insan hakkı ihlallerini her geçen gün daha da artıran, insan onuruna, adil yargılama hakkına zerrece saygı gösterilmeyen askeri darbe şartlarında yaşıyor. Bu şartlarda insanlara savunma hakkı bile verilmeden, yargılanmadan, 800'ün üstünde insanın yarım saat içinde idam hükmünün toptan okunduğu bir mahkeme kararına bütün dünya şahit oldu. O yüzden 'hakkında idam hükmü bulunan kişi' kavramı bugünün Mısır makamlarından geldiğinde bunun zerrece bir değeri yok. Bu, Mısır'da işlenmiş gerçek bir suçu değil, muhaliflerin eften püften gerekçelerle tasfiye edilmesinin bir işareti olarak okunur ilk elde.

    Türkiye Sisi yönetimi zamanında bu yüzden hakkında ne idam hükmü var diye ne de herhangi bir hüküm var diye hiç kimseyi teslim etmedi, etmez. Üstelik darbeci Mısır yönetimin Interpol imkanını bazı siyasi muhaliflere adi suçlar isnat ederek onları siyasi gerekçelerle değil adi katalog suçu gerekçeleriyle arama listelerine koymak suretiyle kötüye kullanıyor olduğu da artık biliniyor. O yüzden Mısır'ın Interpol'e verdiği kırmızı bültenlerin de artık bir hükmü yok. Zaten kendisinin de halihazırda darbeci FETÖ'den veya başka gerçek suçlardan aranan Türkiye vatandaşlarına da Mısır'da cirit attırdığı çok iyi biliniyor.

    'ELİNDE GEÇERLİ VİZE YOK'

    Mısır'da eften püften gerekçelerle bir sürü insan yargılanıyor ama üç bin kişinin yaylım ateşiyle canice öldürüldüğü, öldürüldükten sonra meydan çadırlarında toplanmış cesetlerin kepçelerle toplanıp yakılmasına karşı bile aradan geçen 6 yıldan beri bırakınız bir davayı bir soruşturma bile açılmış değil. Hangi adaletten bahsediyoruz?

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Bu şartlar altında Türkiye'nin Mısır'a herhangi bir Mısır vatandaşını hakkında idam veya başka bir hüküm var diye teslim etmesi sözkonusu bile olamaz. Peki hakkında idam hükmü bulunan Muhammed Abdülhafiz nasıl Kahire uçağına bindirilip ülkesine gönderilmiş?

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiğim bilgiye göre, şahıs 16 Ocak tarihinde Mogadişu'dan Kahire'ye gitmek üzere transit yolcu olarak Türkiye'ye gelmiş ama Kahire uçağına gitmek yerine saat 07.19'da pasaport noktasına giderek Türkiye'ye giriş yapmak istemiş. İstemiş ama elinde geçerli bir vize yok. Elindeki e-vize ise yaş sınırları yanlış beyan edilmiş olduğu için alınabilmiş, sahte veya geçersiz sayılan bir vize. Giriş yapamayacağı kendisine söylendikten sonra bu tür durumlarda yapılan rutin uygulama geldiği uçakla veya transit hedef noktası olan Kahire'ye gönderilmesidir.

    'OLAY SÜLEYMAN SOYLU'YU DA ÇOK ÜZMÜŞ'

    Göç İdaresi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şahıs bu esnada hiçbir şekilde Uluslararası Koruma Talebinde bulunmamış. Böyle bir talebi olmayınca 'kabul edilemez yolcu' statüsü ile ya geldiği noktaya veya Kahire'ye gönderilmek üzere yönlendirilmiş. Böyle bir talep olması halinde kesinlikle geri gönderme işlemi talep sonuçlanana kadar durdurulur. Abdülhafiz'in, hakkında hüküm bulunduğu halde neden Uluslararası Koruma Talebinde bulunmadığı tabii ki sorulması gereken bir sorudur.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Havaalanı yetkililerinin bu şahıs böyle bir beyanda bulunmadığı sürece özel durumunu bilmelerine elbette imkan yok. Ancak şahsın gösterdiği mukavemeti doğru yorumlayamamak gibi bir kusur atfedilebilir mi? Abdülhafiz, durumunu anlatmak istemiş de dil sorunundan dolayı mı anlatamamış? Her halükarda uçağa kelepçelenerek bindirilip zorla mı gönderilmesi gerekiyordu?

    Bütün bu sorular aydınlatılması gereken sorular. Her zaman zor durumdaki göçmenlerle ilgili son derece insani ve yardım edici yaklaşımına şahit olduğum Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, olayın İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu da çok üzmüş olduğunu ve bunun için talimatıyla açılmış soruşturmayı yakından takip ettiği bilgisini verdi. İnsani siyasetiyle bütün dünyada haklı bir şekilde temayüz etmiş olan Türkiye'nin hak etmediği bu tür görüntüler umarım bir daha yaşanmaz."

    Etiketler:
    iade, idam, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İhvan, Abdülfettah el Sisi, Süleyman Soylu, Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein, Yasin Aktay, Mısır, Türkiye
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