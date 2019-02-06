1500 kişilik geçici işe 9 bin 217 başvuru: 'Açım aç, çocuklar doymuyor'

Tokat'ta 1500 kişinin çalıştırılacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Kura çekimi sırasında bir kadın, 'Açım aç, çocuklar doymuyor' diye bağırdı.

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretle 6 ay çalışılacak 1500 kişilik işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce aday katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazı kişiler kura çekimini ayakta takip etti.

© AA / İşçi sayısı 6 ayda 709 bin 681 kişi azaldı

Kura çekimi yapan heyete birçok kişi tepki gösterdi. Kurada haksızlık yapıldığını belirterek masaya yürüyen bazı kişiler, "Utanın, sizi mahkemeye vereceğim. Sizin yaptığınız terbiyesizlik" diyerek heyete tepki gösterdi.

Bir kadın da heyetin bulunduğu masaya gelerek, "Açım aç, çocuklar doymuyor. Ekmek istiyorum" diye bağırdı. Bazı görevlilerin kadını susturmaya çalışması üzerine kadın "Niye susuyorum, zorunuza mı gitti" diyerek tepki gösterdi.

"Kaç defa İŞKUR'a gittim başvurdum yok, valiye gittim yok" diye bağıran kadın, polisler tarafından dışarı çıkarıldı.

6 aylık iş için 1500 kişilik ilan verildi. Başvuruya 9217 kişi geldi. Kura çekilişi sonrası bir kadın 'Açım aç, çocuklar doymuyor. Ekmek istiyorum' diye ağladıhttps://t.co/LAWZiMMmvv pic.twitter.com/bsNEB3czzj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2019

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