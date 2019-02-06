THY uçağının camı havadayken çatladı

Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatı bulunan uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani’nin de olduğu öğrenildi.