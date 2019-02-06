YSK açıkladı: Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?

Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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Seçmenler, 'www.ysk.gov.tr' internet sitesinden 'Nerede oy kullanacağım' linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor.
Ayrıca, bu bilgilere 'e-Devlet' ile YSK'nın 'Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da ulaşılabiliyor.
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