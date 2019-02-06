YSK açıkladı: Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?

YSK, internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.

© AA / Mehmet Ali Özcan YSK Başkanı Güven: Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok

Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Seçmenler, 'www.ysk.gov.tr' internet sitesinden 'Nerede oy kullanacağım' linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor.

Ayrıca, bu bilgilere 'e-Devlet' ile YSK'nın 'Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da ulaşılabiliyor.