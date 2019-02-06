Erdoğan: ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent Açılışı'na katıldı. "Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurup gerçekleştirmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz" diyen Erdoğan, ODTÜ'nün başarılarıyla adından söz ettirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ODTÜ'yü hep başarılarıyla yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle kaliteli öğretim görevlileriyle değerlendiriyoruz. Bu önemli eğitim kurumunu ülkemize kazandıranlara ve bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir" dedi.
Vakıf üniversitelerine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, ODTÜ Teknokent açılışında konuşuyor https://t.co/VmPTsnkPkb— AA Canlı (@AACanli) 6 февраля 2019 г.
'İDEOLOJİK KAVGALAR ODTÜ'YÜ DE ETKİSİ ALTINA ALDI'
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Eskiler su-i misal misal olmaz demişler. Biz de ODTÜ'yü hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz.
— Ülkemizin bir dönemini etkisi altına alan ideolojik kavgalar ODTÜ'yü de etkisi altına almıştır. Eğitim-öğretimde ODTÜ markası ilk sırada yer almaya devam ediyorsa, bunu kurulduğu toprakların sağlamlığının mayasına borçludur.
'MESELENİN HASSASİYETLE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİYOR'
- ODTÜ başarıları ile hep adından söz ettirmiştir. ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir. Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.
— Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz. Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz.
'ÇİN'İ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM'
— Türkiye'yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız. Bu benimle olacak iş değil. Bütünleşirsek o zaman gerçekten milliyetperver, vatansever bir nesil yetiştirir ve ülkemizi uçururuz.
— Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına canıgönülden inanıyorum.
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