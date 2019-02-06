Erdoğan: ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent Açılışı'na katıldı. "Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurup gerçekleştirmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz" diyen Erdoğan, ODTÜ'nün başarılarıyla adından söz ettirdiğini söyledi.

Erdoğan, "İdeolojik tartışmalar ODTÜ'yü etkilemiştir ama ODTÜ bilim ve teknoloji alanında marka değerini korumayı bilmiştir. ODTÜ ilk sıralarda yer alamaya devam ediyorsa kurulduğu toprakların mayasına borçludur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ODTÜ'yü hep başarılarıyla yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle kaliteli öğretim görevlileriyle değerlendiriyoruz. Bu önemli eğitim kurumunu ülkemize kazandıranlara ve bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir" dedi.

Vakıf üniversitelerine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İDEOLOJİK KAVGALAR ODTÜ'YÜ DE ETKİSİ ALTINA ALDI'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA / Kayhan Özer Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu: Bağımsızlığın şartı teknoloji üretmek ve ihraç etmektir

- Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır.

— Eskiler su-i misal misal olmaz demişler. Biz de ODTÜ'yü hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz.

— Ülkemizin bir dönemini etkisi altına alan ideolojik kavgalar ODTÜ'yü de etkisi altına almıştır. Eğitim-öğretimde ODTÜ markası ilk sırada yer almaya devam ediyorsa, bunu kurulduğu toprakların sağlamlığının mayasına borçludur.

'MESELENİN HASSASİYETLE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİYOR'

​- ODTÜ başarıları ile hep adından söz ettirmiştir. ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir. Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.

© AA / Şebnem Coşkun Bilal Erdoğan yeni vakıf kurdu: Amaç, devletin kamu hizmetlerindeki yükünü azaltmak

- Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor.

— Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz. Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz.

'ÇİN'İ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM'

© AFP 2018 / Torsten Blackwood Erdoğan'dan bilim üssü paylaşımı: Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak

- Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli. Üniversite sanayi işbirliğini çok daha ileri taşımalıyız. Bu noktada Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı görüyorum.

— Türkiye'yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız. Bu benimle olacak iş değil. Bütünleşirsek o zaman gerçekten milliyetperver, vatansever bir nesil yetiştirir ve ülkemizi uçururuz.

— Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına canıgönülden inanıyorum.