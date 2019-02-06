KA.DER: Kılıçdaroğlu'nun kadın aday açıklaması erkek egemen anlayışın örneği

'KADINLARIN MAĞDURİYETİNİN SEBEBİNİ KADINLARA YÜKLÜYOR'
Euronews'ta yer alan habere göre Nuray Karaoğlu, CHP liderinin söz konusu açıklamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine, "Bu söylemi çok manidar buluyoruz. Çünkü, çok tehlikeli bir söylemdir. Kendisi CHP içerisindeki siyasetin en tepesindeki kişidir. Dolayısıyla, partisinde karar verici noktadadır ve sorumluluğu vardır. Kadınların yaşadığı mağduriyetin sebebini kadınlara yükleyerek; kadınları suçlu çıkarmaya çalışması, siyasette var olan erkek egemen anlayışı gösteren en önemli örneklerden biridir. Bu konuda kendi başarısızlığını kadınlara yüklemesi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'na yakışmamıştır" dedi.
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'SİYASETTEKİ ERİL DİL YOĞUN ŞİDDET VE AYRIMCILIK İÇERİYOR'
Nuray Karaoğlu, Türkiye'deki kadın siyasetçilerin siyasetin geneline hakim olan eril dille olan mesafesini nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Eril dil siyaset yapan kadınlar için ciddi bir engel oluşturmakta. Çünkü, bu dil çok yoğun şiddet ve ayrımcılık içeriyor. Zaten kadınlar siyaset ortamında çok az temsil edildiklerinden ve eril dilin siyasette egemen olmasından dolayı, kendi yaşamsal pratiklerini geliştirmekte zorluk çekiyorlar. Bu durum, siyasete ilgi duyan birçok kadını, siyasetten uzaklaştırıyor. Kadın siyasetçilerin birçoğu da, yaşadığı baskı nedeniyle, var olma mücadelesini sürdürmek durumunda kalıyor."
'SİYASETTE KADIN DUYARLILIĞI, EŞİTLİĞİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK'
KA-DER kadın — erkek eşitsizliğini gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak için mücadele etmek amacıyla 1997 yılının Mart ayında kuruldu.
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