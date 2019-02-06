HDP üç ilçede sürprize hazırlanıyor

HDP yerel seçimlerde Konya ve Mersin'deki üç merkezde sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu Yurdusev Özsökmenler, belediyelerde demokrasi güçlerinin de kendilerini destekleyeceklerini söyledi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken HDP, Kürt illeri dışında kazanma ihtimali yüksek olan merkezlerde sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

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Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin haberine göre , Konya'nın Cihanbeyli ve Kula ilçelerinde özel çalışmalar yürütülüyor. 2014 yerel seçimlerinde kılpayı farkla kazanılan ve 2 yıl önce kayyım atanan Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nin de bu kez açık farkla kazanılması hedefleniyor.

Yerel yönetimlerden sorumlu Yurdusev Özsökmenler 3 ilçe belediye için, "Kesin kazanacağız" ifadesini kullandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde HDP 2014 yerel seçimlerinde yüzde 36.5'e denk gelen 11 bin 31 oyla ikinci parti oldu. En yakın rakibi ise belediyeyi kazanan AK Parti'ydi. AK Parti o seçimlerde 14 bin 66 oyla yüzde 46.5 oy almıştı. Üçüncü parti CHP ise yüzde 3 bin 287 oyla yüzde 10.9'da kaldı.

'CİHANBEYLİ'Yİ KAZANACAĞIZ, KULU'DA İTTİFAK MÜMKÜN'

Cihanbeyli Belediyesi'ni kazanmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Özsökmenler, şunları söyledi: "Buradaki adaylarımızı çalışmalara başladılar. Bu kez Cihanbeyli'yi kazanacağız. Çünkü kazanabilmeye en yakın parti biziz. Her yerde olduğu gibi Cihanbeyli'de de seçimlere eş başkanlıkla gireceğiz."

Konya'da HDP'nin ikinci olduğu başka bir ilçe de Kulu. 2014'te burada da 6 bin 748 oy aldı. Birinci olan AK Parti ise 11 bin 985 oy topladı. Üçüncü parti MHP'nin oy sayısı ise 4 bin 249.

İlk üç partinin Kulu'daki oy oranları ise şöyle: AK Parti: Yüzde 48.3, HDP: yüzde 27.2, MHP: 17.3

Özsökmenler, Kulu'daki çalışmaların Cihanbeyli'den farklı olduğunu belirtti: "Konya Kulu'da farklı bir çalışmamız var. Kulu'nun dinamikleri biraz daha farklı. Bu farklı dinamikler üzerinde durmaya devam ediyoruz. Orada çeşitli ittifaklar mümkün. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz."

AKDENİZ'DE 170 OY FARKLA KAZANMIŞTI

HDP Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde birinci parti olmuştu. Burası HDP'nin ‘Batı'da yönetimde olduğu tek belediye özelliğini taşıyordu. 2016 Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.

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HDP Akdeniz'de 2014 yerel seçimlerinde en yakın rakibi CHP'den 170 oy daha fazla alarak belediyeyi kazanırken 44 bin 398 oy toplamıştı. CHP'nin oyu ise 44 bin 228'di.

Buradaki üçüncü parti olan AK Parti ise 36 bin 518 oy aldı. Akdeniz'de 3 partinin oy oranları ise şöyle: HDP: yüzde 29,8 CHP: 29.6 AK Parti: 24.5.

Akdeniz Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarını savunan Özsökmenler, "Mersin Akdeniz Belediyesi'nde de kazanmaya en yakın parti biziz. Burada yerelde demokrasi güçleri de Akdeniz'deki iyi belediyecilik tecrübemizle bizi destekliyorlar. Burası kayyumdan alacağımız önemli belediyelerden biri olacak" dedi.