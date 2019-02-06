Kayıt
17:10 06 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    HDP

    HDP üç ilçede sürprize hazırlanıyor

    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (113)
    0 02

    HDP yerel seçimlerde Konya ve Mersin'deki üç merkezde sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu Yurdusev Özsökmenler, belediyelerde demokrasi güçlerinin de kendilerini destekleyeceklerini söyledi.

    Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken HDP, Kürt illeri dışında kazanma ihtimali yüksek olan merkezlerde sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

    HDP, seçmen, miting
    © REUTERS / Murad Sezer
    HDP 8 ilde adaylarını açıkladı: Gaziantep ve Adıyaman'da aday çıkarılmayacak
    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin haberine göre, Konya'nın Cihanbeyli ve Kula ilçelerinde özel çalışmalar yürütülüyor. 2014 yerel seçimlerinde kılpayı farkla kazanılan ve 2 yıl önce kayyım atanan Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nin de bu kez açık farkla kazanılması hedefleniyor.

    Yerel yönetimlerden sorumlu Yurdusev Özsökmenler 3 ilçe belediye için, "Kesin kazanacağız" ifadesini kullandı.

    Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde HDP 2014 yerel seçimlerinde yüzde 36.5'e denk gelen 11 bin 31 oyla ikinci parti oldu. En yakın rakibi ise belediyeyi kazanan AK Parti'ydi. AK Parti o seçimlerde 14 bin 66 oyla yüzde 46.5 oy almıştı. Üçüncü parti CHP ise yüzde 3 bin 287 oyla yüzde 10.9'da kaldı.

    'CİHANBEYLİ'Yİ KAZANACAĞIZ, KULU'DA İTTİFAK MÜMKÜN'

    HDP seçmeni, bayrağı
    © REUTERS / Umit Bektas
    Rawest Araştırma: HDP Diyarbakır'da yüzde 62'yle birinci parti
    Cihanbeyli Belediyesi'ni kazanmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Özsökmenler, şunları söyledi: "Buradaki adaylarımızı çalışmalara başladılar. Bu kez Cihanbeyli'yi kazanacağız. Çünkü kazanabilmeye en yakın parti biziz. Her yerde olduğu gibi Cihanbeyli'de de seçimlere eş başkanlıkla gireceğiz."

    Konya'da HDP'nin ikinci olduğu başka bir ilçe de Kulu. 2014'te burada da 6 bin 748 oy aldı. Birinci olan AK Parti ise 11 bin 985 oy topladı. Üçüncü parti MHP'nin oy sayısı ise 4 bin 249.

    İlk üç partinin Kulu'daki oy oranları ise şöyle: AK Parti: Yüzde 48.3, HDP: yüzde 27.2, MHP: 17.3

    Özsökmenler, Kulu'daki çalışmaların Cihanbeyli'den farklı olduğunu belirtti: "Konya Kulu'da farklı bir çalışmamız var. Kulu'nun dinamikleri biraz daha farklı. Bu farklı dinamikler üzerinde durmaya devam ediyoruz. Orada çeşitli ittifaklar mümkün. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz."

    AKDENİZ'DE 170 OY FARKLA KAZANMIŞTI

    HDP Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde birinci parti olmuştu. Burası HDP'nin ‘Batı'da yönetimde olduğu tek belediye özelliğini taşıyordu. 2016 Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.

    Oy sayımı, 24 Haziran, seçim, sandık
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı: Hayretler içerisinde kaldım
    HDP Akdeniz'de 2014 yerel seçimlerinde en yakın rakibi CHP'den 170 oy daha fazla alarak belediyeyi kazanırken 44 bin 398 oy toplamıştı. CHP'nin oyu ise 44 bin 228'di.

    Buradaki üçüncü parti olan AK Parti ise 36 bin 518 oy aldı. Akdeniz'de 3 partinin oy oranları ise şöyle: HDP: yüzde 29,8 CHP: 29.6 AK Parti: 24.5.

    Akdeniz Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarını savunan Özsökmenler, "Mersin Akdeniz Belediyesi'nde de kazanmaya en yakın parti biziz. Burada yerelde demokrasi güçleri de Akdeniz'deki iyi belediyecilik tecrübemizle bizi destekliyorlar. Burası kayyumdan alacağımız önemli belediyelerden biri olacak" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (113)

    İlgili konular:

    HDP, Gaziantep’te Celal Doğan'ı destekleyecek
    Beştaş: HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir
    HDP'den Soyer'e destek: Çizdiğimiz profile en uygun aday olduğunu söyleyebiliriz
    HDP, ‘komünist başkan’a karşı ittifak kurdu
    HDP: Demokrasi güçleri isterse CHP adaylarını destekleriz
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, MHP, CHP, AK Parti, HDP, Yurdusev Özsökmenler, Akdeniz, Kula, Cihanbeyli, Mersin, Konya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Selçuklu Meydan Mezarlığı
    8 bin 200 tarihi mezar ve mekanları ile Ahlat
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet