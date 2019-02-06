Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.
Liderlerin gündeminde, Meclis Başkanlığı seçimi ve Cumhur İttifakı'nın olduğu belirtildi.
Bahçeli ile görüşeceğini dün açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın istifası sonrası TBMM başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine ilişkin soruya "Şu anda paylaşamayız" yanıtını vermişti.
AK Parti'nin İstanbul İstanbul Büyükşehir Başkan adayı gösterdiği Yıldırım, 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı'nı bırakacağını açıklamıştı.
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