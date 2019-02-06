İstanbul'da 6 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi enkaz altında

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Kartal'nın Cevizli mahallesi, Bankalar caddesi, Sema sokakta bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

NTV'nin aktardığına göre 12 daireli binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Binada patlama meydana geldiği ve çökmenin bunun sonucunda yaşandığı iddia edildi.

​İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı.

Kartal'da 6 katlı 12 daireli bina çöktü. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. pic.twitter.com/6MlpBE5Q1x — Hanifi Bayar (@HanifiBayar1) 6 февраля 2019 г.

​Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.