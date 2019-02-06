İstanbul'da 6 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi enkaz altında

Kartal'nın Cevizli mahallesi, Bankalar caddesi, Sema sokakta bulunan 6 katlı bir bina çöktü.
NTV'nin aktardığına göre 12 daireli binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Cevizlide mahallemizde 6 katlı bina çöktü #Kartal pic.twitter.com/SL8QfVkARj— Ahmet Aksu (@ahmetaksu_91) 6 февраля 2019 г.
Binada patlama meydana geldiği ve çökmenin bunun sonucunda yaşandığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı.
Kartal'da 6 katlı 12 daireli bina çöktü. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. pic.twitter.com/6MlpBE5Q1x— Hanifi Bayar (@HanifiBayar1) 6 февраля 2019 г.
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.
Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)