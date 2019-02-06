Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor

Metropol anketine göre Şişli'de yerel seçimi CHP ve AK Parti'den de oy alarak Mustafa Sarıgül'ün kazanma ihtimali yüksek.

İnternet İstanbul'un aktardığına göre, Mustafa Sarıgül'ün DSP'den aday olması ile sonucu en çok merak edilen seçim merkezlerinden biri haline gelen Şişli'ye ilişkin ilk anket çalışması açıklandı. Metropol araştırma şirketi tarafından Sarıgül'ün DSP'ye katılmasından önce 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara, "Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?" şeklinde sorulan soruya verilen cevaplar şöyle oldu:

— DSP Mustafa Sarıgül ile yüzde 60.9

— CHP yüzde 21.7

— AK Parti yüzde 13.7

— Diğer partiler 3.7

Anket sonucuna göre, Sarıgül Şişli'de CHP'nin oylarının çoğunu aldığı gibi AK Parti'nin oylarının yarısını, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının da ezici çoğunluğunu alıyor.

Metropol anketi Şişli'nin 25 mahallesinde 2 bin 586 kişi ile yüzyüze görüşme tekniği uygulanarak yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, araştırmanın 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleşmiştiği de not düşüldü.