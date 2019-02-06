Çipras'tan Heybeliada'da Ruhban Okulu çağrısı: Okulu açarak üçlü bir dostluk ve barış mesajı verelim

Türkiye'deki resmi temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu ve Aya Triada Manastırı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çipras ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Umuyorum bir sonraki ziyaretimde bu kapıdan Sayın Erdoğan ile birlikte gireceğiz" dedi.

© REUTERS / Ümit Bektaş Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'deki temaslarına bugün İstanbul'da devam etti. Programına Ayasofya Müzesi'nde başlayan Çipras, daha sonra Heybeliada'ya geçerek buradaki ruhban okulunu ziyaret etti.

Saat 12.00 sularında Heybeliada Ruhban Okulu'na Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte gelen Çipras'ı Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis karşıladı. Yerli ve yabancı basın kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında, okul içerisinde bulunan Aya Triada Manastırı'ndaki ayine katılan Yunan Başbakan, daha sonra İbrahim Kalın'la birlikte okul arazisinde incelemelerde bulundu. Aya Triada Manastırı'nın kuruluş yıldönümü olan 6 Şubat'a denk gelen ziyaret nedeniyle Aleksis Çipras, İbrahim Kalın ve Patrik Bartholomeos birlikte okulun bahçesine fidan dikti. Okulun manzarasını da inceleyen Çipras, eskiden sınıf olarak kullanılan bölümleri ve zengin kitap varlığıyla bilinen kütüphaneyi de gezdi.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu Biraz önce ziyaret ettikleri kütüphanede okuyan kimse olmadığını, çalışan da bulunmadığını dile getiren Bartholomeos, şunları kaydetti: "Birkaç sene önce Sayın (Ahmet) Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Patrikhane'ye teşrif etti ve konuşurken bana dedi ki, 'Patrik Hazretleri. Duyduğuma göre Heybeliada'da çok zengin bir kütüphaneniz var.' Dedim 'hakikaten Sayın Bakanım orada kitapları okuyan yok. Profesörler yok. Tez hazırlayan talebeler yok. Arada sırada tek tük araştırmacılar geliyor. O güzel, kıymetli kitaplardan istifade ediyor ve bazen kitaplarında 'Bu kitabı Heybeliada'da bulduk diyorlar.' Osmanlı döneminde, 1844 senesinde kurulmuş olan bir okuluz. Cumhuriyet döneminde kapatılması ve yarım asırdır kapalı tutulması izah edilemez."

'BU OKULUN AÇILMASI İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BİR MESELE DEĞİL, MEDENİYETLERİ İLGİLENDİREN BİR MESELEDİR'

Çipras, Kalın ve beraberindekiler daha sonra okulun üst katına çıkarak burada bulunanlara ve basın mensuplarına açıklama yaptı. Başbakan Çipras, Yunanca yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Umuyorum ki bir sonraki ziyaretimde bu kapıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gireceğiz. Bu okulu tekrar açmak vesilesiyle güçlü bir dostluk ve barış mesajı verelim. Bugün içerisinde bulunduğumuz bina sadece iki ülke arasındaki uluslararası bir mesele değil, medeniyetler bazında bir konudur. Farklılıklarımız var fakat karşılıklı iyi niyet ve diyalog içerisindeyiz. Yunanistan'da yaşayan Türkler ve Türkiye'de yaşayan Rumlar, iki ülke arasında köprü olmalı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı

* Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyalog, özellikle azınlık vakıflarının mallarının iadesi konusundaki olumlu gelişmeler takdire şayan. Tek tanrılı dinler, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Buradaki Rum azınlığın, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın din yüzünden sıkıntı yaşamış olmaları üzücü şeylerdir. Günümüzde iyileşmiş olduğunu görüyoruz.

* Çağdaş demokrasilerde, insan haklarına saygı gibi kavramlar önemli. Son yıllardaki olumlu diyaloglarımızın netice vermesini bekliyoruz. Türkiye'de ve Yunanistan'da bulunan Türk ve Rum azınlıkların haklarının karşılıklı bir şekilde korunmasını temenni ediyorum. Dilerim bu okula yapacağım gelecek ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olur ve 48 yıldır kapalı olan okulun beraber kapısını açarız.

'OSMANLI DÖNEMİNDE AÇILIP CUMHURİYET DÖNEMİNDE KAPANMASI ÜZÜCÜ'

© REUTERS / Murad Sezer İlk kez bir Yunanistan başbakanı 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nda

Fener Rum Patriği Bartholomeos ise konuşmasında şunları söyledi:

* Osmanlı döneminde açılan bir okulun Cumhuriyet döneminde kapanması ve yarım asra yakın süredir kapalı kalması üzücüdür. Bu konudaki umutlarımızı sürdürüyoruz. Yarım asra yakındır kapalı olan ilahiyat okulumuz, inanç özgürlüğü ve insan haklarını esas alan Avrupa ailesinin bir üyesi olarak Yunanistan ve Türkiye arasında hep gündemde oldu. Yunanistan okulumuzun yeniden açılmasını her zaman destekledi ve bu konuda Sayın Başbakan'a minnettarız. Okulumuzun kapılarını yeniden açılması için dua ediyoruz.

* Bu manastırın kurucusu Aziz Fotios'un senelik bayramı. 6 Şubat'ta Ümit Tepesi'ne çıkıp manastırımızın kurucusunu anıyoruz ve bayramımızı kutluyoruz. Gençliğimizde biz ve hocalar birlikte, beraber kutluyorduk. Maalesef son 48 yıllık süre zarfında okulumuz kapalı. Profesörsüz ve talebesiz kutluyoruz bugünü. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın aklında okulumuzla ilgili şeyler vardır. Sayın İbrahim Kalın Beyefendi bizim ricamızı Sayın Başkanımıza arz edecekler. Hepimizin beklediği, ümit ettiği bu çok önemli gün uzak olmayacaktır. Çok önemli ve çok büyük bir gün olacak. Yalnız Patrikhane için değil tüm Ortodoks dünyası değil yalnız Hristiyanlık için değil medeniyet için kültür için memleketimiz için herkes için mutlu bir gün olacaktır.