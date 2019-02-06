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18:45 06 Şubat 2019
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    Diyarbakır - Silvan Projesi

    Diyarbakır’ın 'çılgın projesi' 305 bin kişiye istihdam sağlayacak

    © AA /
    Türkiye
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    Diyarbakır'ın 'çılgın projesi' olarak nitelendirilen, 305 bin kişiye istihdam sağlayacak Silvan Projesi'nin yapımı devam ediyor.

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da verimli toprakları suyla buluşturup, bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.

    Bu kapsamda Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alan ve GAP'ın da önemli ayaklarından olan Silvan Projesi ile Silvan, Bismil ve Diyarbakır il merkezindeki tarım arazileri suya kavuşacak.

    305 bin kişiye istihdam sağlayacak projeyle Diyarbakır'ın kırsalında oturanların gelirinde de büyük artış öngörülüyor.

    Jülide Sarıeroğlu
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    2 MİLYON 350 BİN DEKAR ARAZİ SUYLA BULUŞACAK

    DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi'nin 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu söyledi.

    Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla baraj rezervuarlarda 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depo edileceğini aktaran Aydın, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşacağını belitti.

    Proje kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın 175,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton, kaya dolgu sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliği taşıdığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

    "Projenin içerisinde yer alan en önemli barajımız olan Silvan Barajı'nın yapımı sürüyor. Silvan Barajı inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 57, dolgu hacminde ise yüzde 50 seviyesine ulaştı. Dolgu tamamladıktan sonra 2019 sonu itibarıyla kamulaştırma çalışmalarına başlayacağız. 2023 itibarıyla tarım alanlarının tamamının sulanması hedeflenmektedir. "

    Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nın birinci gününde gerçekleştirilen Rosatom oturumunda, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilileri, temeli Nisan ayında atılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin detayları aktardı.
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    '305 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLAYACAK'

    Suyu depolayacak 7 barajdan 4'ünün tamamlandığını, Silvan Barajı'nın yapımının hızla sürdüğünü, diğer 3'ünün ise ihalesini de bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Aydın, su tutulmasına başlanan Pamukçay Barajı'ndan bu yıl tarım alanlarına su verileceğini vurguladı.

    Mevlüt Aydın, Ambar, Kuruçay ve Başlar barajlarının tamamlandığını, göl sahasındaki kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl su tutmaya başlayacağını bildirdi.

    Aydın, şunları kaydetti:

    "Sulama proje inşaatları hızla devam ediyor. Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere ihalesi hedefliyoruz. Silvan Barajı'ndan alacağımız 213 metreküplük suyu 24 kilometre uzunluğunda Silvan ve Babakaya tünelleri ve 97 kilometre ana kanal ile Bismil, Silvan ve Diyarbakır ovalarına taşıyacağız. Silvan Projesi 305 bin kişiye iş sağlayacak, ekonomiye yıllık 1,3 milyar lira katkısı olacak."

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    Etiketler:
    istihdam, su, Silvan Projesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Silvan, Diyarbakır
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